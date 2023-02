Conference League, il Sivasspor è l’avversario della Fiorentina

Questa mattina a Nyon sono andati in scena, a partire dalle 13, i sorteggi di Conference League. Tra le squadre coinvolte anche le due italiane, Fiorentina e Lazio, qualificate ieri grazie rispettivamente alla vittoria sul Braga e al pareggio col Cluj. Il sorteggio è stato abbastanza fortunato per la Fiorentina, che ha pescato i turchi del Sivasspor. Mentre, decisamente meno fortunata la Lazio che se la vedrà con gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

IL SIVASSPOR, L’AVVERSARIO DELLA FIORENTINA

Il Sivasspor è un club abbastanza giovane, fondato nel 1967. Fino ai primi anni 2000, infatti, non aveva mai giocato della Super Lig turca. La squadra di Sivas, una delle città colpite nel terremoto, non è una formazione dalla grande tradizione né in ambito nazionale, né tantomeno in Europa. Il Sivasspor ha partecipato alla scorsa Conference League grazie al 5° posto della stagione 20/21, miglior risultato della sua storia. Mentre in precedenza aveva avuto accesso una sola volta alla Coppa Intertoto.

Il percorso che invece ha portato il Sivasspor a questo punto della competizione è fatto di vittorie. Lo scorso anno il club è arrivato 10°, tuttavia ha vinto a sorpresa la Coppa di Turchia, riuscendo a qualificarsi per l’Europa League da cui è poi stata eliminata ai preliminari. Il trionfo in Coppa è stato il primo in assoluto della storia del giovane club anatolico.

LA STAGIONE

La stagione della squadra allenata daRiza Çalimbay, ex tecnico tra le altre del Besiktas di cui è stato una leggenda da calciatore, non sta andando molto bene. Se in Conference ha vinto il suo girone con soli 11 punti, arrivando davanti a squadre modeste come Cluj, Slavia Praga e FC Ballkani, in campionato le cose non vanno molto bene. Il club rossobianco è 12° con 24 punti. Solo poco prima dell’interruzione del campionato turco per il terremoto, aveva trovato una certa continuità con tre vittorie consecutive. In Coppa, invece, è pronto ad affrontare i quarti di finale per provare a difendere il titolo vinto a sorpresa.

LA SQUADRA

Come spesso capita il Sivasspor è una squadra infarcita di giocatori che hanno terminato la loro carriera o hanno deluso le aspettative nei cinque maggiori campionati europei. La squadra di Çalimbay gioca con un classico modulo 4-3-3. A spiccare nella formazione turca sono soprattutto due nomi: quello del centravanti ex Guingamp Yatabarè e il 35enne ex Premier League, Max Gradel. Sono loro i trascinatori tecnici della squadra rossobianca. Tuttavia, ci sono anche altri giocatori dal nome altisonante come l’ex Tottenham Clinton N’Jie e l’ex CSKA Mosca e Leicester Ahmed Musa. Oltre a loro, ecco Isaac Cofie, che per tanti anni ha calpestato i campi di Serie A e Serie B con le maglie di Torino, Genoa e Sassuolo tra le altre.