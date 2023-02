Nyon, sorteggi di Europa League e Conference League

Continua il cammino delle italiane in Europa; oltre il trio formato da Napoli, Inter e Milan impegnate in Champions League, ancora in corsa per l’Europa League sono Juventus e Roma; Fiorentina e Lazio invece si giocheranno l’accesso ai quarti finale di Conference League. A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di entrambe le competizioni. La Juventus incontrerà il Friburgo; La Roma la Real Sociedad. Lazio e Fiorentina sfideranno AZ Alkmaar e Sivasspor.

Sorteggi Europa League

L’accesso agli ottavi di finale la Juventus e la Roma se lo sono guadagnate sul campo imponendosi rispettivamente sul Nantes (1-1 all’andata a Torino e 0-3 al ritorno) e sul Salisburgo (1-0 all’andata in Austria e 2-0 al ritorno). I sorteggi organizzati a Nyon partono proprio dal tabellone di Europa League, il doppio confronto in formula andata-ritorno è in programma il 9 e il 16 marzo, a seguire gli incroci:

Union Berlino – Union St-Gilloise

Siviglia – Fenerbahce

Juventus – Friburgo

Bayer Leverkusen – Ferencváros

Sporting Lisbona – Arsenal

Manchester United – Betis

Roma – Real Sociedad

Shaktar Donetsk – Feyenoord

Sorteggi Conference League

In Conference League come detto Lazio e Fiorentina si giocheranno l’accesso ai quarti di finale, le italiane proseguono il percorso nella più giovane competizione europea dopo aver superato rispettivamente i rumeni del Cluj (1-0 per i biancocelesti a Roma e 0-0 in trasferta) e il Braga (bottino pieno per Italiano, 4-0 e 3-2). Gli ottavi di finale si disputeranno a partire dal 7 marzo, concludendosi il 16 marzo.

A seguire gli accoppiamenti fatti a Nyon:

Aek Larnaca – Western Ham

Fiorentina – Sivasspor

Lazio – AZ Alkmaar

Lech Poznan – Djurgårdens

Basilea – Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol – Nizza

Anderlecht – Villarreal

Gent – Istanbul Basaksehir