Manuel Bortuzzo, clamoroso ritorno in tv: l’annuncio sorprende tutti. Il giovane nuotatore triestino fu protagonista del Grande Fratello Vip

Prosegue nel migliore dei modi la lunga e faticosa preparazione di Manuel Bortuzzo che ormai ha messo nel mirino un unico grande obiettivo: la partecipazione alle Paralimpiadi in programma a Parigi nell’estate del 2024. Un appuntamento che il 24enne atleta triestino ha puntato con feroce determinazione un istante dopo la fine della sua esperienza televisiva nella casa del Grande Fratello Vip, della cui sesta edizione l’ex promessa del nuoto italiano è stato un protagonista assoluto. “Volevo portare all’attenzione del grande pubblico i problemi della disabilità e ci sono riuscito“, ha dichiarato a più riprese.

Missione compiuta, dunque. Ma una volta uscito dal bunker di Cinecittà, Manuel Bortuzzo ha voltato definitivamente pagina, allontanandosi dalle seduzioni della televisione e concentrandosi solo sul suo obiettivo sportivo. Perchè a prescindere dalla sua condizione di disabile, costretto a vivere sulla sedia a rotelle, il giovane triestino si sente a tutti gli effetti ancora un atleta. Assecondato in questo dai suoi migliori amici, tra i quali occupa un posto speciale Aldo Montano.

In tal senso l’incontro con il campione di scherma, avvenuto proprio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, è stato decisivo per far rinascere in Manuel quel sano spirito competitivo che ogni atleta deve possedere. Montano lo ha spronato a tornare in piscina, ad inseguire un sogno, a fissare un nuovo esaltante obiettivo. E Bortuzzo ha seguito alla grande la direzione indicatagli dal suo grande amico.

Manuel Bortuzzo, il ritorno in tv è clamoroso: l’annuncio scatena i commenti social

Ma senza trascurare nulla del suo impegno a prendere parte ai prossimi giochi paralimpici, Manuel Bortuzzo ha deciso a sorpresa di tornare in televisione. Nessun nuovo reality, stavolta, ma la partecipazione come ospite al programma ‘Ciao maschio!‘, in onda su Rai 2 nella tarda serata di sabato condotto dalla giornalista ed ex parlamentare di Forza Italia Nunzia De Girolamo. Un evento che lo stesso nuotatore ha comunicato pubblicando nelle storie del suo profilo Instagram l’annuncio della stessa conduttrice.

Non si tratta però da parte di Bortuzzo di un ripensamento rispetto alla decisione di non tornare mai più sul piccolo schermo. Piuttosto, una scelta di accettare un’intervista in cui poter esprimere liberamente il suo pensiero in merito ai tempi più importanti della sua vita. Dalla vicenda tragica di quella notte di febbraio del 2019, quando una pallottola vagante lo colpì alla schiena fino alla voglia di ricominciare da zero.

“Non ce l’ho con chi mi ha fatto questo, sarebbe solo una perdita di tempo. Preferisco concentrarmi su quello che devo fare e sui miei prossimi obiettivi. Continuare a maledirli tutti i giorni non avrebbe senso e soprattutto non mi darebbe alcun beneficio“. Questa è una dichiarazione che Manuel Bortuzzo ha rilasciato nel corso dell’intervista realizzata con la De Girolamo.

Una frase che ha fatto il giro dei social e che ha scatenato i commenti dei suoi fan. Di certo, Manuel ha dimostrato di possedere un equilibrio e una maturità assolutamente invidiabili.