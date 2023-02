Manuel Bortuzzo, la decisione è da brividi: emozione e lacrime sui social. Gesto sorprendente del giovane nuotatore triestino

Un gigante, uno sportivo coi fiocchi e un ragazzo dotato di un coraggio fuori dal comune. Tutte caratteristiche che appartengono a Manuel Bortuzzo, il 23enne nuotatore triestino che è riuscito a trasformare la sua disabilità in una straordinaria leva per rimettersi in gioco e ripensare tutta la sua vita. Senza ovviamente rinunciare alla sua grande passione, il nuoto e le gare in piscina. Da qualche settimana ormai l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si sta preparando per ottenere la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi in programma ad agosto 2024.

La decisione di allontanarsi dal piccolo schermo è stata presa di comune accordo con la famiglia. E’ stato il padre, l’onnipresente Franco Bortuzzo, ad annunciare la scelta del figlio: “Manuel ama fare sport e non vede l’ora di tornare a gareggiare. L’acqua è il suo elemento naturale e la piscina il suo habitat preferito. L’obiettivo di andare ai giochi paralimpici è ambizioso, ma ce la può fare tranquillamente“.

Il sogno non è lontano, ma per realizzarlo serve profondere il massimo impegno. Ma questo inizio di febbraio, come gli ultimi quattro del resto, per Manuel Bortuzzo rappresenta un momento molto particolare. In particolare la data del 3 febbraio riporta alla mente il drammatico evento che ha cambiato per sempre la sua vita. In un solo istante, questione di qualche secondo, il giovane atleta triestino ha visto la sua esistenza letteralmente stravolta.

Manuel Bortuzzo, il tatuaggio è una straordinaria prova di coraggio

Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, una serata all’apparenza uguale a tante altre, serena e piacevole nella sua ripetitività. Manuel Bortuzzo all’epoca era una promessa del nuoto italiano: in quel periodo si trovava a Roma dove si stava allenando in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2020, poi rimandate all’estate del 2021 a causa della pandemia da Covid-19. Il giovanissimo atleta triestino passeggiava in compagnia della sua fidanzata sul lungomare di Ostia, nei pressi della Capitale.

All’improvviso durante un agguato, fu raggiunto da un colpo di pistola alla schiena che lo lasciò inerme a terra e che da allora lo ha lasciato paralizzato a causa della conseguente lesione al midollo. Due giovani criminali, condannati a 14 anni e 8 mesi di reclusione nel processo celebrato per direttissima, confessarono di aver sparato su di lui per errore. Non era Manuel Bortuzzo l’obiettivo dell’agguato.

Quattro anni dopo Manuel ha ricominciato a vivere alla grande. Anzi, non ha mai perso la voglia e l’entusiasmo nei confronti della vita. Neanche la disabilità gli ha impdito di porsi obiettivi esaltanti e ambiziosi, come la partecipazione alle Paralimpiadi di Parigi. Ne è la prova quanto accaduto poco fa: sul suo profilo Instagram Bortuzzo ha pubblicato uno scatto in cui si vede un tatuaggio stampato sul suo collo.

Un tatuaggio molto particolare, perchè riporta la data del tragico incidente di quattro anni fa: 3 febbraio 2019. Lo ha fatto oggi, segno evidente di una straordinaria forza d’animo. Manuel Bortuzzo ha guardato sempre avanti, raccontando la sua storia al grande pubblico. Ha scritto un libro, ha girato un film con Raoul Bova sulla sua storia. E ora vuole vincere una medaglia ai giochi di Parigi.