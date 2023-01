Manuel Bortuzzo, il posto che preoccupa i suoi tifosi: è successo poco fa. Allenamenti duri e impegnativi per il giovane nuotatore triestino

E’ ormai uscito, forse per sempre, dal variegato mondo dello showbiz televisivo che lo ha visto ergersi come grande protagonista nel periodo in cui prese parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una partecipazione in qualità di concorrente al reality più seguito della televisione italiana fortemente voluta da Manuel Bortuzzo. L’ex promessa del nuoto italiano, costretto a vivere su una sedia a rotelle ormai da quattro anni, voleva portare davanti a un vasto pubblico i tanti problemi legati alla disabilità.

All’interno della casa più spiata d’Italia il giovane nuotatore ha vissuto un’esperienza originale e probabilmente unica per certi versi. Manuel Bortuzzo è stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati dal pubblico e nei mesi trascorsi insieme agli altri concorrenti ha stretto forti legami di amicizia. Su tutti, quello con il fuoriclasse della scherma italiana, Aldo Montano che ancora oggi frequenta assiduamente.

Ed è stato proprio il pluri medagliato livornese a spingere Manuel a riprendere in mano la sua grande passione, a immergersi nuovamente in una piscina. “Devi sempre porti un nuovo obiettivo da inseguire, un traguardo da centrare e per il quale impegnarti tutti i giorni con entusiasmo e passione“. Queste parole pronunciate dal suo grande amico hanno fatto breccia nel cuore di Bortuzzo che una volta uscito dal bunker di Cinecittà ha preso la solenne decisione di puntare dritto sulle Paralimpiadi di Parigi del 2024.

Manuel Bortuzzo, una frase su Instagram tiene in allerta i suoi tifosi

E così, a partire dall’autunno scorso, Manuel Bortuzzo ha ripreso confidenza con il suo sport, con la piscina e i duri allenamenti previsti dalla tabella di marcia fissata dai suoi preparatori. Tanto sudore e un’immane fatica, giorno dopo giorno, per inseguire un sogno chiamato Parigi.

Le Paralimpiadi sono in programma il prossimo agosto: mancano poco più di sei mesi, il periodo a disposizione di Bortuzzo per ottenere la qualificazione e presentarsi con l’obiettivo dichiarato di portare a casa una medaglia. Manuel è assistito quotidianamente da alcuni dei migliori preparatori atletici in circolazione e gode del sostegno incondizionato della sua famiglia, in primis papà Franco che non lo perde mai di vista.

Ma poche ore fa, attraverso il suo profilo Instagram, il giovane atleta triestino ha pubblicato un post che ha destato un minimo di allarme tra i suoi fan più affezionati. Uno scatto in bianco e nero realizzato in piscina, tra una vasca e l’altra, arricchito da un breve messaggio a corredo abbastanza esplicito.

“Nessuno diceva che sarebbe stato facile“. La fatica e gli sforzi profusi finora si fanno sentire. Del resto, per poter centrare la qualificazione ai Giochi di Parigi è necessario presentarsi in condizioni fisiche perfette. Manuel Bortuzzo ne è pienamente consapevole ed è per questo che nonostante le difficoltà inevitabili in un percorso del genere non ha alcuna intenzione di mollare.

Anzi, la fatica rafforza lo spirito di un giovane talento che non ha alcuna intenzione di essere considerato un ex atleta. E che sta facendo di tutto per dimostrarlo.