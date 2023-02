Il calcio nella bufera, un ex Inter denunciato: l’accusa è gravissima. Un caso molto simile a quello che ha portato in carcere Dani Alves

Il mondo del calcio viene scosso ancora una volta. E’ trascorsa solo qualche settimana da quando Dani Alves, esterno brasiliano tra i più forti al mondo negli ultimi vent’anni, è addirittura finito in carcere con l’accusa di aver commesso uno dei reati peggiori di cui un umo possa macchiarsi: la violenza sessuale. L’ex campione di Siviglia, Barcellona, Juventus e Paris Saint Germain, si trova recluso in un carcere nei pressi della città catalana e la sua istanza di scarcerazione in vista del processo è stata respinta.

Una vicenda drammatica e dai contorni ancora poco definiti, quella del campione brasiliano che proprio in sede processuale confida di poter dimostrare la propria innocenza. Già, perchè Dani Alves continua a dichiararsi del tutto estraneo all’accusa di stupro. Secondo indiscrezioni che giungono dall’interno del carcere, avrebbe detto ad altri detenuti di aver avuto con questa ragazza conosciuta in un locale di Barcellona un rapporto del tutto consenziente.

Ma il capitano del Brasile agli ultimi Mondiali non sarebbe l’ultimo giocatore accusato del reato di violenza sessuale. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Le Parisien‘, notizia peraltro non smentita in queste ore, ad essere denunciato per stupro è un altro grande giocatore, anche lui esterno destro di centrocampo, attualmente in forza al Paris Saint Germain ma protagonista assoluto dello scudetto vinto dall’Inter sotto la guida di Antonio Conte.

Per chi non lo avesse capito, stiamo parlando di Achraf Hakimi, 24enne stella della nazionale marocchina grande sorpresa ai recenti mondiali del Qatar. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale francese, il 24enne campione del Paris Saint Germain sarebbe stato denunciato domenica da una giovane donna presso la stazione di polizia di Nogent-sur-Marne, comune situato a sud-est di Parigi, per violenza sessuale.

La donna, 23 anni, sarebbe entrata in contatto con Hakimi attraverso l’ormai consueto canale dei social a metà gennaio, per poi raggiungerlo nella sua casa a Boulogne, a bordo di un taxi prenotato dallo stesso calciatore. L’incontro tra i due, inizialmente amichevole e senza particolari tensioni, sarebbe poi sfociato in un tentativo di stupro da parte di Hamiki e la ragazza sarebbe riuscita a scappare facendosi venire a prendere da un amico.

In quel momento il campione marochino, che ha saltato le ultime due gare di Ligue 1 contro Lille e Olympique Marsiglia a causa di un lieve infortunio, si sarebbe trovato solo a casa visto che moglie e figli erano in vacanza a Dubai.

Per la cronaca vale la pena ricordare come l’ex giocatore nerazzurro è sposato da poco più di tre anni con una bellissima attrice spagnola di origini libiche e tunisine, Hiba Abouk, da cui Hakimi ha avuto due figli. La Abouk, molto famosa in Spagna, non ha per ora commentato i fatti di cui il marito viene accusato. Nelle prossime ore se ne saprà certamente di più.