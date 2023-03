“Ho fatto un fioretto”, Anna Falchi divide i tifosi: è successo in diretta. Clamorosa confessione della showgirl di origine finlandese

E’ arrivata in Italia giovanissima dalla Finlandia, il suo paese natale. Ed è proprio nel nostro paese che Anna Falchi è diventata una celebrità, abbracciando di fatto tutte le discipline dello spettacolo: la bellissima ex concorrente del concorso di Miss Italia ha fatto davvero di tutto. Attrice, sia al cinema che in televisione con qualche incursione anche a teatro, produttrice e infine showgirl e conduttrice. Da circa due anni presenta infatti uno dei programmi più seguiti in onda sui canali Rai, “I fatti vostri“.

Alla popolarità della Falchi hanno contribuito senza dubbio le relazioni sentimentali con figure particolarmente note del mondo dello spettacolo e dello sport. Su tutti, Rosario Fiorello e l’ex campione di MotoGP Max Biaggi. Molti anni fa ebbe poi una storia d’amore sfociata poi in matrimonio con Stefano Ricucci, finanziere romano che fu in corsa per l’acquisto della Lazio prima dell’avvento di Claudio Lotito. Ma mentre la liaison con il business è finita da un pezzo, l’amore di Anna Falchi per i colori biancocelesti è ancora inossidabile.

In più occasioni la bionda e statuaria showgirl ha manifestato apertamente il suo particolare trasporto per i colori biancocelesti, condividendo sul suo profilo Instagram scatti e foto che la ritraqgono con indosso una sciarpa o la maglia della squadra di Maurizio Sarri. Del resto il suo legame con il club capitolino non è solo virtuale: in più di un’occasione la Falchi è stata chiamata dallo stesso presidente Lotito a condurre e presentare eventi particolari organizzati dalla società.

“Ho fatto un fioretto”, la confessione di Anna Falchi in diretta fa discutere i tifosi

Ed è proprio per parlare della sua passione calcistica che la conduttrice di origini finlandesi è intervenuta in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’emittente radiofonica ufficiale del club partenopeo. Ad Anna Falchi è stato chiesto un suo parere sulla stagione memorabile che sta vivendo il Napoli, ormai a un passo dal terzo scudetto della sua storia.

La bella showgirl non solo non si è sottratta dal rispondere, ma si è espressa in termini più che positivi sulla squadra allenata da Luciano Spalletti: “Sono tifosa della Lazio, ma ho un rapporto privilegiato con il Napoli ed i napoletani e sono felicissima se dovesse vincere lo scudetto. Ha messo su un cammino incredibile, facendo 65 punti su 72, uno score veramente invidiabile. Sarebbe un trionfo meritatissimo per la squadra partenopea”.

E venerdì sera è in programma, come primo anticipo della 25/a giornata, proprio la sfida tra il Napoli capolista e la Lazio in corsa per un posto in Champions League. La Falchi già freme: “Sarà una grandissima partita venerdì sera allo Stadio Maradona. Ripeto, sarei felicissima se a vincere fosse questo Napoli, perché Luciano Spalletti è un tecnico molto bravo che tra l’altro non ha mai vinto un titolo del genere in Italia, sarebbe una prima volta anche per lui“.

Sarà una gara particolare anche per Sarri, che proprio sulla panchina degli azzurri sfiorò lo scudetto nel 2018: “Anche Maurizio la sentirà molto venerdì sera. Sarà una sfida particolare anche per lui venerdì sera. Ho fatto un fioretto coi napoletani, se gli azzurri vinceranno il titolo sarò in città a festeggiare“.