Riparte la giostra della Champions: il PSG va a caccia della seconda finale

Riecco la Champions. Un chiaro manifesto per il PSG: vincere ribaltando la situazione in Champions contro il Borussia e conquistare la seconda finale. Così Luis Enrique carica l’ambiente: “Se le cose dovessero andare male dovremo essere pronti. Abbiamo passato tutta la stagione a parlare di questo tipo di partite con i giocatori. Gli ho detto di non lamentarsi se si sbaglia in campo ma di continuare a restare in partita. L’eliminazione sarebbe un fallimento? La vita andrebbe avanti, ci sarebbe lo stesso il sole a Parigi“.

Ancora Luis Enrique: “In caso di sconfitta, da sportivo applaudirei l’avversario anche se non se lo meritasse. Se dovessimo essere eliminati ci congratuleremo con il Borussia anche se il giorno dopo saremmo contrariati. Però, facendo ciò che dobbiamo, possiamo esserne certi. Saremo orgogliosi e potremo dire: Ci rialzeremo, ci rifaremo l’anno prossimo”.

Insomma, entusiasmo e dinamismo: la traccia verso la finale, questa sera, sarà uno spettacolo. L’ennesimo della Champions.