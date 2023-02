Anna Falchi e Giorgia Meloni, il racconto a sorpresa: è successo prima delle elezioni. Clamoroso retroscena svelato dalla showgirl italofinlandese

Si è stabilita in Italia giovanissima, ma è nata nelle luminosa e fredda Tampere, in Finlandia, da madre finlandese e padre italiano. E proprio in Italia, anche grazie alla sua sfolgorante bellezza, è diventata nel giro di qualche anno una delle figure più amate della televisione italiana. Ex modella, showgirl e ora conduttrice televisiva di successo, Anna Falchi è finita spesso sulle prime pagine delle riviste di cronaca rosa e dei principali siti di gossip per le sue storie d’amore con personaggi di primo piano del mondo dello sport e dello showbiz in genere.

Da Fiorello all’ex campione di motociclismo Max Biaggi, fino all’imprenditore e finanziere romano Stefano Ricucci, con il quale convolò a nozze nel lontano 2005 per poi divorziare due anni dopo: queste le più significative love stories che la bella presentatrice ha vissuto da quando si è trasferita giovanissima nel nostro paese. In pochi sapevano però che anche tra le sue amicizie vi fossero personaggi celebri e di grande peso, anche politico.

Tra questi, addirittura l’attuale Presidente del Consiglio, il capo del governo, l’onorevole Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, prima di diventare la principale figura di riferimento dello scacchiere politico nazionale, aveva più tempo libero a disposizione. E tra le persone che amava incontrare con una certa frequenza c’era proprio la bellissima Anna Falchi.

Anna Falchi e Giorgia Meloni, un’amicizia dalle solide radici: “Ci si vedeva spesso”

La quale ha rivelato di nutrire da sempre una stima profonda nei confronti dell’attuale primo ministro: “Sono una sua grandissima sostenitrice, l’ho votata, abbiamo degli amici in comune e quando eravamo entrambe single uscivamo spesso insieme a fare degli aperitivi. Se l’ho incontrata recentemente? No, sono solo pettegolezzi, da quando è premier non l’ho mai incontrata”.

A svelare questi retroscena finora inediti è proprio Anna Falchi, ospite di Rai Radio1 nel corso del programma ‘Un Giorno da Pecora‘. Che poi ha rivelato nuovi particolari finora rimasti segreti: “Quando nessuna delle due era fidanzataci si incontrava piuttosto spesso, ai tempi lei era ministra e ricordo che girava in scooter“. Avevate dei luoghi che frequentavate più spesso di altri? “Nessuno in particolare, andavamo a piazza Navona o a Campo de Fiori a bere vino bianco“.

Ora non si frequentano più come prima, ma la stima da parte di Anna Falchi nei confronti della leader della destra italiana non è affatto mutata, tutt’altro. La showgirl italo finlandese approva in pieno l’operato di Giorgia Meloni in questi primi tre mesi di guida del nuovo governo. “Le darei un voto molto alto, diciamo un bell’otto e mezzo”. C’è anche chi le domanda se prima o poi scenderà in politica: Anna Falchi svela in tal senso un altro gustoso retroscena.

“Molti anni fa un grande leader come Marco Panella mi chiese di candidarmi con il Partito radicale, ma era moltissimo tempo fa e io ero ‘ignorante’ per quanto riguardava la politica. Se oggi invece mi candiderei? Credo proprio di no, non è il mio ambiente“.