Juve, Allegri: “Prestazione soddisfacente”

Dopo la vittoria per 4-2, Allegri ha commentato cosi ai microfoni dei giornalisti presenti in mixed zone, la prestazione della sua squadra: “Innanzitutto i ragazzi hanno fatto veramente una bella partita, contro una squadra con cui è sempre difficile giocare, perchè è una squadra rognosa, aggredisce. Gli siamo andati un po’ dietro nel primo tempo, abbiamo subito due gol evitabili, non sono gol che di solito subiamo noi, poi abbiamo avuto una bella reazione, abbiamo fatto dei gol e quindi direi una vittoria meritata. Potevamo fare il gol del 3-2, potevamo subirlo sulla traversa di Linetty, su una palla in uscita sbagliata. Detto questo, dieci punti sono tanti, noi oggi abbiamo agguantato il Bologna, abbiamo staccato il Torino che comunque era un punto dietro e dobbiamo fare un passettino alla volta. La cosa che abbiamo fatto in questo momento, comunque, è che sul campo abbiamo fatto 50 punti, per non dire 52, comunque abbiamo fatto 50 punti. E’ questa la cosa più importante. Poi è normale che bisogna migliorare su tanti aspetti, tenere alta l’attenzione e la concentrazione perchè giocare giovedì e domenica… poi giovedì abbiamo avuto una partita importante sotto l’aspetto mentale, perchè comunque prepararla bene dopo l’1-1 in casa, non era semplice”.