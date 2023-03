Sport italiano in ansia, un campione in coma: è un ex di Diletta Leotta. Sono ore drammatiche per un grande atleta e personaggio televisivo

Per l’ennesima volta lo sport italiano deve fare i conti con il dramma e una possibile tragedia. Un grande protagonista del palcoscenico sportivo del nostro paese in queste ore sta lottando tra la vita e la morte, tra lo stupore di tantissimi appassionati e tifosi che mai e poi mai potevano immaginare che una cosa del genere potesse accadere. Stiamo parlando di un campione vero, nel pieno della sua attività, che nel corso degli anni ha saputo attirare a sè le simpatie di centinaia di migliaia di tifosi e addetti ai lavori.

Stiamo parlando di Daniele Scardina, 31enne pugile protagonista assoluto della categoria dei supermedi. Scardina, originario di Rozzano, una cittadina a metà strada tra Milano e Pavia, ha avvertito improvvisamente un dolore all’orecchio e a una gamba e subito dopo ha perso i sensi. Ma tutto questo è accaduto non mentre era sul ring o subito dopo aver subito un colpo alla testa, bensì nello spogliatoio al termine della quotidiana sessione di allenamento.

L’ex campione intercontinentale WBO della categoria dei supermedi è stato subito trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Rozzano, dove è arrivato completamente privo di sensi. Si stava preparando nella palestra FitSquare di Buccinasco (comune dell’area metropolitana milanese) in vista di un match in programma il 24 marzo prossimo contro il belga Cedric Spera. Per Scardina si trattava dell’esordio nella categoria dei mediomassimi, dopo aver nello scorso mese di maggio contro Giovanni Decarolis il titolo intercontinentale WBO nei supermedi e un’imbattibilità che durava da 20 incontri (tra cui 16 vittorie per ko).

‘King Toretto’, questo è il suo ormai notissimo soprannome da pugile, in questo momento è in condizioni stazionarie ma estremamente gravi dopo l’operazione d’urgenza al cervello subita qualche ora fa: Scardina è infatti rimasto vittima di un’emorragia cerebrale estesa. L’intervento si è concluso dopo qualche ora ed è, per fortuna, perfettamente riuscito. Questo però, purtroppo, non vuol dire che il pugile lombardo sia fuori pericolo.

A dare le prime notizie sulle sue condizioni è stata una persona molto vicina alla sua famiglia, mentre in seguito è stata la Organizzazione Pugilistica Italiana (Opi since 1982) a fornire ulteriori informazioni sul suo stato di salute. “Daniele ha superato l’operazione e adesso si trova sotto stretta osservazione dell’equipe medica – si legge nel messaggio condiviso sui social -. Attenderemo le prossime ore per avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute“.

In una situazione clinica difficile, preoccupante, delicata come questa solo ed esclusivamente il decorso nelle ore successive potrà dire se Scardina sarà in grado di vincere l’incontro più importante della sua carriera, quello per la vita. Tra l’altro il campione italiano qualche anno anno era salito agli onori della cronaca rosa per una relazione, durata tre anni, con la giornalista sportiva Diletta Leotta.

E proprio l’inviata di DAZN ha inviato un messaggio carico di speranza al suo ex compagno, augurandogli di cuore una pronta guarigione. Non sarà facile, ma Scardina è un vero combattente e sta lottando come un leone contro il destino avverso.