Federica Pellegrini, confessione dolorosa: “Più pesante di quanto mi aspettassi”. Non tutto è andato come poteva immaginare

Negli anni scorsi i suoi fan erano abituati a rivedere Federica Pellegrini in tv ogni settimana come giudice a Italia’s Got Talent. Ma Sky ha abbandonato il talent show e anche il cast dei giudici per la nuova edizione è completamente diverso.

Mai disperare però, perché Federica ha sette vite come i gatti ed è pronta per riproporsi in un altro modo. Ha accettato di partecipare a Pechino Express 2023 insieme al suo compagno di vita Matteo Giunta e ora racconta quell’esperienza che in parte le ha cambiato la vita.

Ha raccontato tutto al settimanale ‘F’ tornando a parlare anche di altri temi caldi, come quello della sua maternità. La proposta è arrivata inattesa, anche perché loro si erano sposati da poco e avrebbero voluto cominciare a vivere la loro nuova esistenza in un altro modo. Ma è stato comunque divertente perché sono sempre pronti a mettersi in gioco. E poi era un modo per condividere un’esperienza diversa con Matteo che non fosse quella della piscina.

Federica Pellegrini, confessione dolorosa: la sfida del talent e quella della vita

Federica ammette che durante il viaggio qualche litigata c’è stata pure fra di loro, anche se era soprattutto un modo per arrivare più carichi alle sfide. E ci sono state discussioni accese anche con gli altri concorrenti perché non tutti hanno rispettato le regola, cosa che invece loro come sportivi sono sempre abituati a fare.

Il bilancio finale? La Pellegrini è uscita distrutta: “Più pesante di quanto mi aspettassi. L’India è un’esperienza affascinante ma difficile. Personalmente mi faceva soffrire molto vedere i cani in strada, erano tantissimi e in condizioni al limite. D’altra parte se vedi lo stato di povertà in cui vivono le persone, non puoi pensare che ci sia attenzione per gli animali”. Il suo amore per loro è noto.

Della vecchia vita le mancano certamente le gare, l’atmosfera che si creava, anche il fatto che ogni volta in cui entrava in piscina per una competizione importante si sentiva quasi onnipotente. Oggi invece si deve sentire quasi in colpa per non essere ancora diventata mamma, un tormentone che ormai la accompagna da troppo tempo.

“La pressione sociale su questo argomento è insopportabile. Poi, io capisco che la gente ti chieda dei figli senza cattiveria. Ma se ognuno ti fa la stessa domanda diventa una voce insistente che alla fine ti perfora la testa. Mi dà fastidio che la donna in Italia debba ancora stare nel ruolo che gli uomini le hanno riservato e omologata nelle scelte di essere moglie e subito dopo madre”

Pechino Express 2023, non solo Federica Pellergrini e Matteo Giunta: le nove coppie in gara

La prima puntata di Pechino Express 2023 è prevista giovedì 9 marzo in prima serata dalle 21.15 su Sky Uno. Un percorso accidentato che porterà le nove coppie di concorrenti ad affrontarsi lungo la mitica via delel Indie con partenza da Mumbai, passaggi nel Borneo malese e in Cambogia per arrivare ad Angkor, il sito archeologico più importante del Paese

A guidare i protagonisti torneranno Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, ormai una coppia collaudata. Nel cast oltre a Federica Pellegrini e Matteo Giunta che sono “I Novelli Sposi”, anche Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”.

Poi Giorgia Soleri e Federippi (Federica Fabrizio), a formare la coppia de “Le Attiviste”, quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”. Infine Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”.