Napoli-Lazio: Sarri ha la meglio al Maradona

La Lazio sorprende il Napoli e beffa la capolista di misura. I biancocelesti di Maurizio Sarri si impongono per 0-1 e conquistano momentaneamente il secondo posto in classifica. Una vittoria che incide poco sul fronte partenopeo, ma che per i capitolini diventa essenziale in ottica Champion League. Il merito è di un Vecino in forma smagliante che firma la rete della vittoria e ottiene tre punti di platino per i suoi.

La partita: muro biancoceleste, fatica la capolista

Scaramanzia o tecnica? Da inizio stagione le parole di Di Lorenzo alla sua squadra prima del fischio d’inizio non possono mancare, magari un veloce recap sui punti forti degli avversari, o forse solo qualche frase di rito . In un cerchio compatto il capitano parla ai compagni e poi non manca più nulla. Si parte.

È proprio il capitano azzurro che salva i suoi dopo appena 5’. Vecino sfiora il gol con un colpo di testa riuscendo a superare Meret, ma Di Lorenzo spazza sopra la traversa e limita i danni. I biancocelesti spingono in avanti senza lasciare spazi ai padroni di casa che faticano a superare la trequarti. Superata la mezz’ora vano anche il tentativo di Osimhen che di testa fallisce il cross di Lozano. La prima frazione si chiude a reti bianche, impenetrabile la difesa degli ospiti che concede poco ai primi della classe.

La decide Vecino, Napoli poco cinico

Nessun cambio da parte dei due tecnici in avvio di ripresa. Il Napoli esce gli artigli, ma fatica ancora a graffiare. Spalletti predica calma ai suoi, gli uomini di Sarri deviano le occasioni di Osimhen e Kvara. Ci riprova Zielinski al 59’ servito da Osimhen ma la sfera termina di poco fuori. La Lazio disinnesca la bomba Napoli nel momento in cui questa stava dimostrando maggior pericolosità. Al 67’ Vecino di controbalzo insacca in rete la sfera per il vantaggio dei biancocelesti. Spalletti cambia volto alla squadra, dentro Elmas e Politano per Anguissa e Lozano. Poco cambia, il Napoli pecca di lucidità e fatica a trovare lo specchio della porta. Gli ospiti del Maradona sfiorano persino il raddoppio al 90’ con Milinkovic che da punizione centra l’incrocio dei pali. Cinque i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, al 95’ quindi, cala il sipario alle pendici del Vesuvio. La Lazio di Sarri si impone in casa della prima della classe costringendola ad interrompere il cammino composto da otto vittorie consecutive, per i partenopei questa è stata la prima sconfitta stagionale interna.