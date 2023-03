Anna Falchi pazza di gioia per la Lazio! Lo scatto è bollente, tifosi in estasi. La bionda showgirl celebra il successo biancoceleste a Napoli

Un gol che può valere un’intera stagione. La staffilata con cui Matias Vecino ha fulminato Meret e regalato alla Lazio una clamorosa e meritatissima vittoria contro il Napoli finora imbattuto al Maradona è stata accolta con incontenibile entusiasmo dai tifosi biancocelesti. Tra questi, una delle più illustri come Anna Falchi. La bionda e bellissima showgirl e conduttrice nata in Finlandia ma cresciuta e affermatasi nel nostro paese è da sempre un’accesa supporter della squadra capitolina.

Attrice versatile, modella, conduttrice, tutto questo e anche di più è Anna Falchi che da bambina si trasferì in Italia insieme alla sua famiglia. E che un passo alla volta, partendo dal concorso di Miss Italia a cui prese parte nel 1989, è diventata una figura femminile di primissimo piano del variopinto e variegato mondo dello spettacolo. Insieme al grande successo, la Falchi ha conosciuto anche l’amore: le sue storie con personaggi più o meno noti dello showbiz hanno occupato spesso le prime pagine e le copertine dei rotocalchi di cronaca rosa.

Fiorello, Max Biaggi, l’imprenditore e finanziere d’assalto Stefano Ricucci, poi il giornalista della RAI e deputato di Forza Italia, Andrea Ruggieri. Sono queste le storie d’amore più in vista, quelle che per giorni hanno fatto discutere esperti di gossip e direttori di riviste rosa. Anna Falchi nel frattempo è diventata anche mamma di una bambina, Alyssa, avuta nel 2011 dall’imprenditore romagnolo Denny Montesi.

Cresciuta in Romagna ma trasferitasi a Roma, la bellissima e prorompente Anna Falchi ha abbracciato un’altra passione quanto mai viscerale, quella per la Lazio. In molti la ricordano improvvisare una sorta di mini-spogliarello in occasione della festa per lo scudetto vinto dai biancocelesti a maggio del 2000, davanti all’allora presidente del club capitolino, Sergio Cragnotti. Da allora l’amore della showgirl verso i colori biancocelesti si è consolidato e oggi la Falchi non perde occasione per celebrare sui social le vittorie più belle della squadra di Maurizio Sarri.

E così è accaduto qualche ora dopo lo splendido successo di Immobile e compagni contro l’imbattibile Napoli di Luciano Spalletti. All’interno di una storia del suo profilo Instagram, letteralmente preso d’assalto da followers e sostenitori biancocelesti la conduttrice de ‘I fatti vostri‘, programma di punta dei canali Rai, ha pubblicato uno scatto a dir poco bollente.

Del resto una grande vittoria come quella conquistata al Maradona va celebrata nel migliore dei modi. E così Anna Falchi ha voluto celebrare lo splendido e decisivo gol di Matias Vecino a modo suo. Nello scatto postato poco fa, la splendida e conturbante presentatrice è ritratta con addosso solo una sciarpa biancoceleste mentre addenta una gustosa pizza napoletana.

“Ci voleva proprio una pizza napoletana stasera”, il messaggio di accompagnamento pubblicato dalla showgirl finlandese. La quale peraltro ha già preannunciato altri scatti altrettanto hot in caso di vittoria della Lazio nel derby contro la Roma, in programma domenica 19 marzo.