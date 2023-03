Diletta Leotta-Karius, botta e risposta a sorpresa: i fan sono increduli. Curioso scambio di battute tra la conduttrice e il portiere del Newcastle

La loro storia d’amore occupa da settimane le copertine e le prime pagine dei rotocalchi di cronaca rosa, oltre ad essere diventato oggetto di ampie discussioni su social e piattaforme network. Dopo oltre un anno da single, trascorso in gran parte gettandosi a capofitto sui tanti impegni professionali che l’hanno vista coinvolta e spendendo il suo tempo libero in feste e viaggi con amiche e amici, Diletta Leotta ha ritrovato l’amore, a quanto pare quello con la A maiuscola. La conduttrice e inviata di DAZN è legata da qualche mese al portiere tedesco Loris Karius, trasferitosi un anno fa al Newcastle.

Quello che sembrava all’inizio poco più di un piacevole e spensierato flirt tra giovani stelle dello showbiz calcistico e televisivo. Ma ben presto si è capito quanto la realtà fosse ben diversa da come esperti di gossip e giornalisti di rosa l’avevano immaginata. Diletta Leotta e Karius si sono innamorati, a tal punto da convincere la bella giornalista catanese a presentare l’aitante portiere tedesco a tutta la sua famiglia.

Karius ha infatti trascorso le vacanze di Natale in Sicilia insieme a quello che i rotocalchi definiscono il ‘clan Leotta‘. Ma l’ultima conferma di un legame tra i due sempre più stretto è giunta la scorsa settimana, in occasione del ritorno in campo da titolare dopo ben due anni di assenza dell’ex estremo difensore del Liverpool.

Diletta Leotta-Karius, il siparietto al telefono fa sorridere i tifosi

Loris Karius è infatti tornato in campo da titolare dopo oltre settecento giorni con il suo Newcastle nella finale di Carabao Cup contro il Manchester United. Per l’occasione DAZN, nel suo format “Diletta a Wembley“, ha mostrato la videochiamata tra il portiere e la sua fidanzata inviata alla partita per conto della piattaforma streaming, la sera prima della finale. E il contenuto della quale ha mandato letteralmente in visibilio i followers della cronista siciliana.

Questo è il resoconto, quasi parola per parola, della surreale conversazione andata in scena tra i due fidanzati: “Hai visto quanta gente c’è a Trafalgar Square? Ti ho mandato un video. Cosa farai adesso amore?“, chiede Diletta Leotta al suo compagno. “Adesso abbiamo la cena e poi mi rilasso un po’. Mi guardo qualcosa su Netflix e vado a letto presto“, ha risposto Karius.

“Bravo, ma con più entusiasmo amore“, ha replicato la conduttrice. “Cosa vuoi che faccia?“, dice il portiere, che sa di essere registrato. “Amore, sei super falso. Troppo falso!“, la giocosa replica della Leotta. “Io penso che tu sia più falsa di me“. “No no, sei molto più falso tu. E il mio inglese è orribile quando parlo con te, è troppo italianizzato“, ha chiosato Diletta.

I due si sono poi salutati e augurati la buonanotte. “Voi dovete sapere che noi stiamo registrando: i microfoni si devono vedere perché è la verità: noi stiamo registrando la realtà“, ha spiegato poi Diletta rivolgendosi ai telespettatori.