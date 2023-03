Juventus, la novità è davvero pazzesca: i tifosi sono increduli. Il club bianconero annuncia un’iniziativa senza precedenti

Non è un periodo facile da gestire in casa Juventus. La sconfitta, per certi versi immeritata, rimediata allo stadio Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho, ha frenato, se non addirittura fatto naufragare, i sogni di Di Maria e compagni di agganciare la zona Champions nonostante i quindici punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello Federale a causa delle cosiddette plusvalenze gonfiate. Massimiliano Allegri ha sottolineato come sia tutt’altro che semplice mantenere alta la concentrazione in un contesto del genere.

La nuova dirigenza, scelta nei suoi ruoli apicali dal presidente del gruppo Exor e maggior azionista del club bianconero, John Elkann, è comunque al lavoro per riuscire a garantire una crescita dei ricavi e un aumento delle entrate. Una mossa necessaria a coprirsi le spalle in vista di un’eventuale nuova tempesta giudiziaria che potrebbe investire la Vecchia Signora nelle prossime settimane in seguito all’inchiesta Prisma, l’indagine ideata e promossa dalla Procura della Repubblica di Torino che riguarda possibili illeciti commessi in sede di stesura dei bilanci.

Il Chief Executive Officer, Francesco Calvo, tornato in bianconero dopo alcuni anni trascorsi da direttore del settore marketing della Roma, ha già messo a segno un colpo importante per quanto riguarda lo sviluppo del marchio Juventus. Si tratta di un’operazione di un certo rilievo e soprattutto senza precedenti nella storia delle società di calcio. Un esperimento che i dirigenti sperano possa produrre fin da subito riscontri di rilievo.

Juventus, la novità è incredibile: i tifosi sono perplessi

In sostanza si tratta di un nuovo progetto di marketing, che potrebbe presto essere oggetto di emulazione da parte di altri club italiani. E’ infatti nata “Juventus Beer” la prima birra legata ad una squadra di calcio. Nello specifico parliamo di una lager commerciale che prenderà il nome della società bianconera: i tifosi juventini potranno così godersi la propria squadra con un sapore diverso dal solito tra la fine aprile e inizio maggio, periodo in cui sarà disponibile sul mercato della grande distribuzione.

L’idea nasce dal neo accordo di licenza sottoscritto tra la società bianconera ed El Original Srl. A rendere ufficiale l’iniziativa è Moulay Driss El Faria, presidente della 25H Holding, cui fa capo il marchio licenziatario: “Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio. Prodotto e distribuito dalla mia società El Original Srl con licenza di Juventus Football Club”. Non è una novità per l’imprenditore che in passato aveva già dato vita alla “Bombeer”, insieme all’ex centravanti Christian Vieri, che nella stagione 1996-97 militò nella squadra bianconera all’epoca allenata da Marcello Lippi.

L’idea di dare vita a una birra ufficiale con il marchio Juventus nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al tifo calcistico e soprattutto al quello per la Vecchia Signora. Proprio in quest’ottica la scelta è ricaduta su una lager commerciale anziché su una artigianale. Sui social intanto alcuni tifosi già ironizzano: “Una birra Juventus è ottima per affogare i dispiaceri legati alla squadra”.