Juventus, vigilia europea. Allegri fissa l’obiettivo: “Vincere per avere un vantaggio a Friburgo”

Giornata di vigilia per la Juventus che, alla Continassa tra campo d’allenamento e sala stampa dell’Allianz Stadium prepara la gara di andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo. In mattinata, alle 12, i bianconeri hanno svolto l’allenamento col consueto quarto d’ora sotto gli occhi dei media. Mentre, dalle 14.30 dopo il pranzo Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei giornalisti in compagnia di Filip Kostic.

JUVENTUS, NON SOTTOVALUTARE IL FRIBURGO

Quella di domani alle 21 è una sfida cruciale per l’andamento della stagione bianconera. La gara di andata col Friburgo, avversario di ben altro livello rispetto al Nantes, impone ai bianconeri di cambiare marcia rispetto al KO di Roma. La squadra di Allegri è chiamata a creare occasioni e finalizzarle, con un occhio di riguardo alla fase difensiva. Abolita la regola dei gol in trasferta, una segnatura del Friburgo sarebbe meno pesante del passato ma Massimiliano Allegri vuole ritrovare la sua solidità difensiva: “Dobbiamo vincere, possibilmente senza subire gol per avere un vantaggio in Germania – afferma il tecnico livornese che mostra grande rispetto per l’avversario di domani – Il Friburgo è una squadra solida e forte. Streich è lì, penso dal 1995 (dal 2011 come tecnico della prima squadra, ndr) e sono una squadra molto organizzata“.

Lo sa bene anche Filip Kostic che in Germania ha vissuto gran parte della sua carriera. L’esterno serbo continua a guardare con attenzione la Bundesliga anche dall’Italia. Sottolinea, non solo come sia difficile affrontare la formazione tedesca, ma quanto siano importanti le soddisfazioni che sta raccogliendo in patria, dove è attualmente quinto: “Ho giocato diverse contro il Friburgo, è una squadra compatta e solida. Domani dobbiamo essere in controllo su tutte le situazioni perché loro si adattano bene“.

LA JUVENTUS FA QUADRATO

Mentre fuori dal campo la società prova a reagire, partendo dal ricorso al Collegio di Garanzia passando per il parere favorevole ottenuto dal TAR, Allegri e il suo gruppo fa scudo alle critiche.

VLAHOVIC, ASTINENZA DA GOL

Sul banco degli imputati, in questi giorni, è finito anche Dusan Vlahovic, reo di non essere decisivo coi suoi gol. L’attaccante serbo è fermo al gol all’andata col Nantes e nelle ultime settimane ha giocato con molto sacrificio spalle alla porta e lontano dalla stessa. Una situazione che ha richiesto una crescita fisica e tecnica da parte del serbo, poco lucido poi in area di rigore e sfortunato in occasione del derby. Allegri però non si lascia trascinare dalla polemica e abbassa i toni: “Io sono contento delle prestazioni di Dusan. È in continua crescita. Gli attaccanti vengono spesso valutati solo sui gol fatti, ma bisogna anche guardare alla prestazione. Come tutti deve lavorare e migliorarsi“.

Dello stesso avviso è anche il connazionale Kostic: “Conosco bene Dusan. Parliamo spesso. Credo che ogni giocatore viva alcuni periodi così. Ha bisogno di un gol per sbloccarsi, spero lo faccia domani”.

JUVENTUS, GRUPPO QUASI AL COMPLETO

Allegri, in questo momento, ha la possibilità di lavorare col gruppo quasi al completo. Qualche acciacco fisico comunque permane. In vista della gara di domani, il tecnico avrà fuori solo De Sciglio e il lungodegente Milik. In dubbio, invece Alex Sandro, al posto del quale potrebbe esserci Bonucci, e Pogba. Entrambi sono alle prese con qualche acciacco e saranno valutati nella rifinitura di domani. Niente di grave, ma il tecnico livornese spera di averli entrambi a completa disposizione per poter attingere a tutto il suo arsenale.

Intanto, proprio in questi minuti il Friburgo, dopo aver finito l’allenamento della vigilia, si appresta ad arrivare a Torino per la gara contro la Juventus. Alle 18.15 poi via alla conferenza del tecnico teutonico Christian Streich, accompagnato dall’azzurro Vincenzo Grifo.