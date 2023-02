Europa League, Juventus è il Friburgo il tuo prossimo avversario

Questa mattina a Nyon sono andati in scena, a partire dalle 12, i sorteggi di Europa League. Tra le squadre coinvolte anche le due italiane, Juventus e Roma, qualificate ieri grazie alle rispettive vittorie su Nantes e Salisburgo. Il sorteggio non è stato particolarmente benevolo per le due formazioni italiane che, pur evitando l’Arsenal, hanno però pescato due delle squadre più temibili dell’urna delle teste di serie: Friburgo per la Juventus e Real Sociedad per la Roma.

IL FRIBURGO, L’AVVERSARIO DELLA JUVENTUS

Lo Sport Club Friburgo sarà un avversario temibile per la Juventus. I tedeschi non hanno una grande tradizione internazionale e nazionale. La squadra tedesca può vantare diversi campionati 2.Bundesliga, ma nessuna altra affermazione. Gli ottavi di finale raggiunti in questa stagione, in Europa League sono il suo miglior risultato europeo: in precedenza si erano fermati ai vecchi sedicesimi dell’allora Coppa UEFA.

I tedeschi contano su una solidità fuori dal comune in Europa, avendo alla loro guida tecnica l’allenatore Christian Streich fin dal 2011 (in precedenza aveva allenato solo le giovanili dello stesso Friburgo). Streich è il tecnico da più tempo in carica nei top 10 campionati europei.

LA STAGIONE

La stagione del Friburgo finora è stata molto positiva. La formazione rossobianconera è sesta in campionato, posizione in cui ha terminato la passata stagione. Al momento, è a 3 punti dal trio di testa della Bundesliga, formato da Union Berlin, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ha superato brillantemente il gruppo G di Europa League senza mai perdere (4 vittorie e 2 pareggi). Curiosamente, il Friburgo, nel proprio girone, ha preceduto proprio il Nantes, battuto 4-0 a domicilio e 2-0 in casa.

Serviranno insomma due ottime partite per i bianconeri di Massimiliano Allegri per avere la meglio della squadra tedesca. Il Friburgo non è il Nantes, non si può steccare.

LA SQUADRA

Il Friburgo gioca solitamente con un 4-4-2 molto offensivo. I suoi esterni di centrocampi sono in realtà delle ali offensive. Una di queste è Vincenzo Grifo, calciatore che abbiamo imparato a conoscere nella Nazionale di Roberto Mancini. L’italiano è il fantasista della squadra, nonché il bomber, essendo il capocannoniere della formazione di Streich e terzo in classifica nella classifica marcatori della Bundesliga. Con 34 gol segnati e 31 subiti in campioanto, il Friburgo non spicca in nessuna delle due fasi di gioco, tuttavia è una squadra molto ben organizzati con diverse armi nel suo arsenale. La Juventus dovrà fare attenzione al talento emergente di Doan, ma anche al centravanti Gregoritsch e all’arma segreta di Streich, Nils Petersen, il miglior marcatore da subentrato della storia della Bundesliga.