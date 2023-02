En plein in Europa League, Juventus e Roma agli ottavi

En plein per le italiane, Juventus e Roma centrano la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League dopo essersi imposte rispettivamente contro Nantes e Salisburgo. I sorteggi per scoprire gli avversari con cui giocarsi l’accesso ai quarti sono in programma oggi alle 12.

Analisi Roma: prestazione maiuscola contro il Salisburgo

La squadra di Mourinho riscatta sul campo dell’Olimpico il risultato penalizzante della gara di andata contro il Salisburgo. L’ 1-0 di partenza ha condizionato positivamente la Roma, certamente non soddisfatta del parziale ottenuto in Austria e vogliosa di riscatto. I giallorossi partono forti, Dybala centra in pieno la traversa. La gara si sblocca appena superata la mezz’ora di gioco con Belotti che insacca in rete dopo il cross in mezzo di Spinazzola. Quest’ultimo torna a far parlare di se, perché suo è anche l’assist per il raddoppio dei capitolini firmato da Dybala al 40’. Gara a senso unico, gli uomini di Mourinho non soffrono quasi mai gli austriaci e al 90’ ottengono il pass per la fase successiva.

Soddisfatto ed entusiasta lo Special One ha commentato a fine gara la prestazione dei suoi, rivolgendo un pauso a Spinazzola: “È stata una Roma bella, che ha fatto un risultato importante. Una partita completa, su tutti i livelli: gruppo, squadra, empatia, solidarietà – ha dichiarato Mourinho con un accenno di sorriso-. Mi è piaciuto tutto. Non posso non dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico. Noi allenatori siamo anche il prodotto finale di un lavoro di tanta gente. I miei analisti hanno fatto un lavoro davvero esaustivo per aiutarmi. Spinazzola è tornato bene nell’ultima partita, oggi ha fatto una partita fantastica. Però è più facile fare bene quando tutta la squadra gioca bene. Oggi ho sofferto solo per il risultato. Ma non abbiamo mai rischiato, abbiamo dominato”.

Analisi Juve: vittoria nel segno di Di Maria

Anche sul versante Juventus tira aria di festa, i bianconeri annientano il pericolo Nantes nel segno del Fideo. Il campione del mondo mette a segno una tripletta che offusca il clima teso sugli spalti e archivia la pratica qualificazione. Due reti nel primo tempo, di cui una arrivata dagli undici metri e costata l’espulsione a Pallois per un fallo in area, infine il tris siglato nella ripresa.

Ancora una volta Di Maria padroneggia l’area piccola e si dimostra determinante, Allegri ne riconosce i meriti e allarga i complimenti al gruppo: “”I campioni sono diversi dagli altri, quindi è tutto semplice. Un giocatore così alza il livello, vede cose che altri non vedono. E i compagni sono tranquilli. Lui appartiene alla categoria dei campioni- poi continua-. La squadra si sta comportando bene, abbiamo accettato l’eliminazione con il Benfica. In campionato abbiamo fatto 47 punti e saremmo a pari con l’Inter. in Coppa Italia siamo in semifinale. La stagione è più che positiva, pensiamo ai giovani che hanno trovato spazio grazie agli infortunati”.