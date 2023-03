Inter, futuro incerto per tanti: rischio rivoluzione

Con le pagine più importanti della stagione ancora tutte da scrivere, per l’Inter resta aperto anche il capitolo legato alla permanenza in nerazzurro per diversi interpreti della rosa agli ordini di Simone Inzaghi.

Destino d’incertezza inevitabile, visto che lo stesso allenatore è tutt’altro che certo di restare alla guida dei milanesi nella prossima stagione, ma che va ad influenzare molte altre decisioni da prendere di qui in avanti. Il capitolo più interessante è legato a Kristian Asllani, visto che l’ex giocatore dell’Empoli ha paradossalmente rappresentato il maggiore investimento estivo dei nerazzurri. Troppo poche le presenze concesse per poterlo giudicare, anche se le qualità restano indiscutibili per tutti.

Difficile una conferma di Bellanova, anche se come per il compagno di squadra le occasioni per mettersi in mostra sono state davvero ridotte al lumicino. Da valutare il destino di De Vrij, che ha definitivamente perso il ballottaggio per una maglia da titolare con Acerbi e che ha il contratto in scadenza tra 3 mesi e mezzo. La risposta attesa entro febbraio non è ancora arrivata rispetto alla proposta di rinnovo. Salendo di reparto, resta in dubbio anche il futuro di Dzeko: l’Inter proporrà un contratto al ribasso rispetto alle cifre attualmente percepite, anche se il rendimento del bosniaco lo rende assolutamente appetibile per altri club europei alla ricerca di una punta di qualità ed esperienza. I dialoghi procedono, ma la fumata bianca ancora non si intravede.