Michael Schumacher, clamoroso annuncio ufficiale: nessuno se lo aspettava. L’ex fuoriclasse tedesco di Formula 1 è in testa a una speciale classifica

Le recenti dichiarazioni dell’imprenditore Eddie Jordan, fondatore dell’omonima scuderia di Formula 1, sullo stato di salute di Michael Schumacher ha scosso profondamente l’intero ambiente dell’automobilismo. “Lui c’è ma in realtà non è lì“, una frase che ha gettato nello sconforto le migliaia di fan e sostenitori dell’ex fuoriclasse tedesco. Parole che hanno lasciato un segno profondo e confermato ancora una volta quello che molti in realtà già sapevano. La speranza di rivedere Michael Schumacher com’era prima di quella tragica caduta sulla neve è forse svanita per sempre.

Facendo un passo indietro, tornando ai tempi in cui il sette volte campione del mondo di Formula 1 era in smaglianti condizioni di forma anche dopo il ritiro dalle competizioni, potremmo scoprire come Schumi sia stato davvero il numero uno da molti punti di vista, anche quello dei guadagni. Un sito specializzato, Sportico, attraverso una serie di calcoli molto complessi inerenti sia i contratti sportivi che quelli stipulati con gli sponsor, ha stilato la classifica definitiva dei 50 sportivi più pagati di tutti i tempi.

Una lista che vede ai primissimi posti staccarsi nettamente rispetto al resto della concorrenza gli atleti americani dei principali sport a stelle e strisce (basket e football in primis). Ma non mancano i nomi di grandi campioni di altre discipline, compresi i piloti di Formula 1 sia del recente passato che del presente.

Michael Schumacher è sempre il numero uno: una classifica lo dimostra

Sono sei in totale i piloti presenti in questa speciale ‘hit parade’, quattro provenienti dalla Formula 1 e due dalla Nascar, una joint venture nordamericana di proprietà e gestione familiare che organizza e gestisce vari campionati automobilistici, principalmente negli Stati Uniti e in Canada. Procedendo in ordine di classifica troviamo al 43esimo posto il finlandese Kimi Raikkonen, l’ultimo pilota in grado di conquistare il mondiale alla guida della Ferrari, che in carriera ha guadagnato la bellezza di 545 milioni di dollari.

Al 35esimo posto, invece, spazio ad un pilota ancora in attività, quel Fernando Alonso che proprio domenica scorsa in Bahrain è salito sul podio con la sua Aston Martin: il fuoriclasse iberico si è finora portato a casa 610 milioni di dollari e ancora tanti altri ne guadagnerà. 32simo posto per il compianto Dale Ernhardt Junior, il pilota di Nascar più vincente di sempre con 620 milioni di dollari.

Al 23esimo posto spazio all’americano Jeff Gordon, altro pilota Nascar con 685 milioni di dollari in cassaforte. Entrando invece nella top 20 al numero 19 troviamo il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton con ben 790 milioni di dollari. Infine, all’undicesimo posto, Michael Schumacher, che in carriera fra sponsor e contratti con Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes, ha saputo guadagnare ben 1,31 miliardi di dollari, una cifra davvero monstre.