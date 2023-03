Ambra, Allegri è un ricordo lontano: il nuovo amore è un noto attore. Novità importante nella vita dell’ex conduttrice di ‘Non è la Rai’

E’ stata una delle coppie più seguite e paparazzate dello showbiz nazionale, calcistico e non. Negli anni ruggenti della loro storia d’amore, Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri hanno spesso e volentieri occupato le prime pagine dei principali rotocalchi di cronaca rosa e delle riviste di gossip. Fino all’estate del 2021 quando tra l’attrice e showgirl e l’allenatore toscano si consumò una traumatica rottura, un addio brusco e senza ritorno. Sembra a causa di un esplicito tradimento da parte del tecnico della Juventus.

Lo stesso Allegri, dopo la rottura con Ambra, ha iniziato una nuova relazione con un’attraente avvocatessa di Lugano. Una storia che il tecnico bianconero fa di tutto per tenere nascosta e lontana dalle luci dei riflettori. Più impervio il cammino sentimentale di Ambra Angiolini, che poco più di un anno fa ha avuto una breve liaison con l’attore Francesco Scianna. Ma ora, a distanza di oltre 24 mesi dalla fine del legame con Allegri, anche l’attrice e conduttrice romana sembra aver trovato un nuovo amore, uno con la A maiuscola.

Anche in questo caso si tratta di un attore, Andrea Bosca. La conferma non è ancora arrivata dai diretti interessati ma le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna sembrano parlare chiaro. Si vede l’attore, volto di tante fiction Rai e Mediaset, che accompagna la collega in stazione a Roma. Prima del distacco i due si lasciano andare a tenere e inequivocabili effusioni.

Ambra, il dopo Allegri è un giovane attore di teatro e fiction

La coppia si è incontrata per la prima volta sul set della serie tv Protezione civile (prossimamente in onda) e da quel momento non si è più lasciata. Dopo la lunga relazione con Francesco Renga, durante la quale sono nati i figli Jolanda e Leonardo, e la storia con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che si è conclusa nel 2021, ora l’ex ragazza di Non è la Rai sembra aver ritrovato la serenità accanto ad Andrea Bosca.

Lo scorso settembre Ambra Angiolini è stata vista in teneri atteggiamenti con un altro attore: Francesco Scianna. Baci, abbracci e languide carezze nella Capitale ma poi i due hanno fatto perdere le proprie tracce. Nessuna conferma ma neppure nessuna smentita sul loro flirt. Ambra non ha vissuto un periodo facile dopo la rottura con Allegri: la storia d’amore tra i due finì quando erano a un passo dalla convivenza.

Quarantadue anni, tre in meno di Ambra Angiolini, Andrea Bosca è un talentuoso attore piemontese. Ha iniziato a fare carriera nel mondo dello spettacolo poco più che ventenne. Ha lavorato a tantissime fiction televisive e in molte pellicole del cinema italiano. Ma la sua vera grande e più viscerale passione è da sempre il teatro.