Juventus-Sampdoria: Allegri carico, Stankovic non ottimista

Tra campo ed extra campo in casa Juventus l’umore è altalenante, certamente dopo il ricorso della Figc respinto i dubbi prendono il sopravvento, ma a far tenere i nervi saldi alla squadra ci pensa Allegri. Questa sera lo Stadium ospita la Sampdoria, attualmente in coda alla classifica, mentre i bianconeri al momento settimi, rincorrono l’obiettivo zona Champions.

Juventus, Allegri: “La classifica che dice che abbiamo 50 punti”

Reduci dalla vittoria di carattere in Europa League nella gara di andata degli ottavi di finale contro il Friburgo la Juventus di Massimiliano Allegri ha l’occasione, dopo il ko di Roma, di riprendere la scalata in classifica. Su questo argomento ha pochi dubbi il tecnico bianconero, contro i blucerchiati si deve far bene: “La partita con la Samp è una partita essenziale” ha dichiarato Allegri in conferenza stampa. Poi continua: “All’apparenza sembrerebbe una gara abbordabile, ma non a guardare i loro ultimi risultati: hanno sempre perso di misura. Per noi è una partita molto importante perché per la prima volta potremmo andare secondi in classifica, perché noi guardiamo la classifica che dice che abbiamo 50 punti, lo dico e lo ripeto, e noi lavoriamo su quello. Abbiamo, quindi, la possibilità di scavalcare l’Inter, che è la cosa che conta. Io guardo quello che abbiamo fatto sul campo, quello che succede fuori non ci deve interessare”.

Ancora dubbi di formazione, diversi turnover

Diversi dubbi di formazione rimangono, anche se Allegri davanti la stampa fa il punto in maniera chiara, come preventivato ci saranno non pochi turnover: “La formazione non l’ho ancora decisa a parte due: Perin in porta e Vlahovic in attacco. A centrocampo gioca uno tra Barrenechea e Paredes, devo scegliere tutti gli altri”. Poi valuta il possibile riposo di Danilo, tesserato bianconero con maggior presenze in campionato in questa stagione: “ Devo ancora valutare il recupero di Bonucci e vedere le condizioni di Bremer. Il calcio è strano, perché Bonucci pensavo di farlo giocare domani, invece ha giocato giovedì causa infortunio di Alex Sandro. Ci sarà il rientro di De Sciglio e di Iling. Chiesa ha ancora un fastidio e non sarà disponibile. Speriamo di avere Milik per la partita contro l’Inter, Di Maria è a completo riposo e sarà a disposizione giovedì. Vlahovic è completamente guarito, sono contento della prestazione che ha fatto con il Friburgo e sta molto meglio”.

Stankovic poco ottimista per la sfida dello Stadium

Dalla parte opposta i blucerchiati dichiarano lo stato di emergenza, Stankovic non si nasconde e si dice poco fiducioso. A pesare maggiormente è l’assenza di Audero: “Mi dispiace tantissimo per Audero, è il nostro capitano, un leader, mi dispiace per lui che tiene tanto alla squadra e a questo gruppo. Stava molto bene, ci dava sicurezza e un’assenza così pesa e peserà. Abbiamo fuori Lammers, valutiamo le condizioni di Cuisance e Djuricic ma non sono molto ottimista”. Poi analizza l’insidiosa avversaria: “Andiamo a Torino a giocare con una squadra che sarebbe seconda in classifica senza la penalizzazione e che sta andando avanti anche in Europa. La Juventus ha un organico molto importante, giocano in casa, sono tosti e ben organizzati. Allegri fa un calcio diretto, è un allenatore Allegri che stimo tanto. Noi siamo in piena emergenza ma dobbiamo fare la nostra prestazione”.

Una sfida che sembrerebbe già scritta in partenza, ma nel calcio l’ultima parola spetta sempre e solo al campo. L’appuntamento è questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium.