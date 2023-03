Juventus-Friburgo 1-0. Dominio bianconero, ma qualificazione aperta. Ansia per Chiesa

La Juventus vince 1-0 all’Allianz Stadium sul Friburgo e va al ritorno in Germania in vantaggio, seppur minimo. I bianconeri dominano soprattutto nel primo tempo senza trovare il gol. Friburgo molto rinunciatario, arrivato a Torino evidentemente per limitare i danni e giocarsi la qualificazione ai quarti di finale al ritorno. Ansia in casa Juventus per Chiesa, che pochi minuti dopo l’ingresso in campo su un angolo si procura una distorsione al ginocchio destro.

JUVENTUS DOMINANTE, FRIBURGO REMISSIVO

Nel primo tempo la Juventus entra molto arrembante e aggredisce immediatamente il Friburgo. La Vecchia Signora è famelica, pressa alta, con la difesa che accompagna bene il pressing di attaccanti e centrocampisti. Danilo e Bremer annullano Höler e Grifo. Dopo il ventesimo, Alex Sandro, in campo acciaccato, si ferma ed entra Bonucci. Le occasioni migliori capitano prima sul piede di Rabiot, salvato fortunosamente da Flekken, e sulla testa di Vlahovic nel finale. Niente da fare però, nonostante i tanti tiri verso la porta i bianconeri non sfondano. Ma è probabilmente la miglior Juventus della stagione.

Nel secondo tempo, la Juventus riprende da dove aveva lasciato. Tempo 8 minuti e finalmente passa. L’ennesimo assist della stagione di Kostic, con un cross millimetrico pesca Di Maria che di testa sfonda la porta di Flekken 1-0.

Dopo il vantaggio, ecco l’unico brivido per Szczesny: da una punizione poco oltre il centrocampo, il Friburgo lancia in area della Juventus. Il batti e ribatti finisce sul destro al volo di Höler che gira in porta. Doccia fredda. Ma il VAR… Il check mostra un evidente tocco di mano di Ginter che sostanzialmente fa l’assist per Höler.

Partita che termina 1-0, ma risultato bugiardo per la Juventus che avrebbe meritato un vantaggio ben più largo sul Friburgo. La vittoria senza subire gol comunque era l’obiettivo fissato da Allegri ieri in conferenza.

JUVENTUS IN ANSIA PER CHIESA

A mezz’ora dalla fine, circa, Allegri leva un Vlahovic evidentemente nervoso per l’astinenza da gol. Dentro Chiesa, pochi minuti e su un angolo, il ginocchio destro va in iperestensione esterna. Il giocatore avverte un fastidio, sembra non farcela ma rimane in campo. Ha anche l’occasione per raddoppiare ma la paura ha il sopravvento. La Juventus ha già finito gli slot per i cambi e Chiesa rimane in campo per onor di firma.

Quella dell’ex Fiorentina sembra solo paura, come conferma Allegri nel post-partita: “Chiesa ha avvertito un fastidio, penso non sia nulla di grave“. Nelle prossime ore le sue condizioni verranno valutate.