Sinner ok a Indian Wells ma scatta l’allarme: tifosi in ansia per le sue condizioni. Il talento altoatesino ha battuto il francese Gasquet

Il primo impegno è stato portato a termine con discreta disinvoltura e tutto sommato in scioltezza. Jannik Sinner ha superato come da pronostico il secondo turno del prestigioso torneo di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione che si disputa in California, negli Stati Uniti. Il 21enne talento di San Candido ha infatti battuto in due set, con il punteggio di 6-3 7-6 una vecchia volpe del circuito, il 36enne francese Richard Gasquet che per due volte in carriera ha raggiunto la semifinale a Wimbledon.

Senza strafare, il nostro attuale miglior interprete della racchetta ha disposto dell’esperto ma logoro avversario senza un eccessivo dispendio di energie, gestendo bene il gioco e forzando i colpi solo al momento giusto. Ad attendere Sinner al terzo turno c’è un altro atleta francese, il 34enne Adrian Mannarino che ha battuto il nostro Musetti in due soli set.

Sfuma così la possibilità di assistere a una sfida tutta italiana nella prestigiosa cornice di Indian Wells. “L’equilibrio tra aggressività e controllo è la cosa più importante”, ha commentato Jannik Sinner nell’intervista rilasciata a bordocampo subito dopo la sua vittoria in due set contro il veterano Gasquet. “Avrei voluto spingere anche di più, ma va bene così”.

Sinner vola al terzo turno ma c’è l’incognita infortunio: tifosi in ansia

“Sono contento di essere tornato in campo“, ha detto Sinner nel post gara. “All’inizio ero un po’ teso, poi mi sono rilassato, era importante iniziare bene nel torneo. Ho giocato particolarmente bene nel tie-break e sono soddisfatto di come ho servito. Le condizioni qui sono complicate, la palla salta e c’è molto vento”. Al di là della soddisfazione per la bella vittoria che consente a Sinner di andare avanti in un torneo di alto livello, resta un filo di preoccupazione per le condizioni del ginocchio sinistro che sembra stia facendo i capricci.

Ma entrando nel merito della questione, il grande talento di San Candido tiene a rassicurare tutti, in particolare i tifosi che già erano in ansia per le sue condizioni: “Stiamo lavorando duro sul fisico, a volte capita di sentire un po’ troppo qualche parte del mio corpo ma conosco i miei limiti. Sto bene e sono soddisfatto ma so che dovremo continuare a lavorare“.

Nessun problema particolare per Sinner, a quanto pare. Anzi, il nostro portacolori sembra attraversare un periodo di eccellente condizione fisica. Le premesse per arrivare in fondo al torneo di Indian Wells ci sono tutte e riuscire a farlo sarebbe una straordinaria iniezione di fiducia per un atleta che sembra avere enormi margini di crescita.