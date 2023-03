Francesco Totti, ritorno a sorpresa in tv: sarà ospite di un programma cult. Clamoroso annuncio che coinvolge direttamente l’ex capitano della Roma

Da qualche settimana sulle principali riviste di gossip e i rotocalchi di cronaca rosa tiene banco la vicenda, estenuante e dall’esito assolutamente incerto, della causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E’ l’ultimo atto, tormentato e burrascoso, del matrimonio quasi ventennale tra l’ex capitano della Roma e la showgirl e conduttrice televisiva. Un legame che si è dissolto ufficialmente l’estate scorsa al termine di un periodo in cui rumors e indiscrezioni in merito a una rottura tra i due circolavano con sempre maggiore insistenza.

Ormai tutto è finito tra le due celebrità dello showbiz nostrano. Anzi, sia l’ex bandiera giallorossa che la presentatrice in quota Mediaset stanno vivendo delle relazioni affettive con i loro nuovi rispettivi compagni. Totti convive da qualche mese con l’imprenditrice e manager romana Noemi Bocchi, Ilary è legata a un ancora misterioso uomo d’affari tedesco, Sebastian Muller.

Ma la notizia più clamorosa, la novità più intrigante di queste ultime ore è un’altra: Francesco Totti ha infatti deciso di tornare in televisione. L’ex numero dieci della Roma e della Nazionale ha dato per la prima volta la disponibilità a parlare pubblicamente delle sue vicende private a circa otto mesi dalla rottura definitiva e conseguente separazione dall’ormai ex moglie.

Francesco Totti, il ritorno in tv fa impazzire i tifosi: la data è martedì 21 marzo

Va ricordato in effetti che finora si tratta solo di separazione di fatto: sotto l’aspetto squisitamente formale i due risultano a tutti gli effetti ancora legati dal vincolo matrimoniale. Stando a quanto riportato in anteprima da alcuni organi di informazione, Francesco Totti sarà presto ospite del programma Belve, il fortunato talk show condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana, in onda su Rai Due. L’ex calciatore della Roma dovrebbe apparire nell’ultima puntata di questa edizione della trasmissione, prevista per il prossimo martedì 21 marzo.

E pensare che a presentarsi davanti alle telecamere di ‘Belve’, circa un anno fa era stata proprio Ilary Blasi che rispondendo a una domanda della Fagnani aveva seccamente smentito la crisi con Francesco Totti e la nascita della presunta love story tra l’ormai ex marito e Noemi Bocchi. Alla giornalista della Rai Ilary aveva inoltre precisato che il suo matrimonio non avrebbe mai retto ad un eventuale tradimento. C’è grande curiosità per scoprire cosa dirà Totti in merito a questa vicenda.

Fino ad ora Totti ha parlato solo ed esclusivamente tramite un’intervista rilasciata la scorsa estate al Corriere della Sera: sulle pagine del quotidiano di via Solferino l’ex capitano giallorosso aveva alluso a presunti tradimenti di Ilary, il tanto chiacchierato furto dei Rolex sempre ad opera della Blasi e non aveva esitato a tessere le lodi della sua nuova compagna, Noemi Bocchi.