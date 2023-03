US Open 2023, che regalo per i tifosi: non era mai successo

Nella settimana del Masters 1000 di Indian Wells arriva la più bella notizia per tutti i tifosi: succederà agli US Open 2023, preparatevi

La stagione del grande tennis sta entrando sempre più nel vivo anche se per i colori azzurri ha un sapore dolceamaro. Jannik Sinner è l’unico dei tre tenori italiani che sta ottenendo grandi risultati, anche al Masters 1000 di Indian Wells mentre Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti stentano. Ma intanto arriva una clamorosa anticipazione sugli US Open 2023.

Non sappiamo ancora in quali condizioni arriveranno i big italiani a settembre per giocare sul cemento di Flusing Meadows. Sappiamo però che per la prima volta dal 2000 a oggi finalmente il torneo si potrà vedere in chiaro senza pagare nulla.

Non è ancora ufficiale, eppure ci siamo vicini. Come ha anticipato nei giorni scorsi il quotidiano ‘La Stampa’ infatti lo US Open 2023 dovrebbe essere trasmesso in chiaro su SuperTennis, il canale tematico della Federazione Tennis e Padel (come si chiama da qualche mese).

US Open 2023, che regalo per i tifosi: tutto il torneo in chiaro su SuperTennis

La trattativa con la USTA, la Federtennis americana che gestisce il diritti del torneo, è già stata avviata da tempo e sembra aver trovato una felice conclusione. Ma soprattutto sarà un rapporto di collaborazione duraturo, perché le basi sono per un quinquennale che scadrà soltanto nel 2027, con possibilità di prolungamento.

Lo US Open negli ultimi anni in Italia è sempre stato trasmesso da Discovery e quindi Eurosport che detiene anche i diritti per gli Australian Open fino al 2033 e del Roland Garros fino al 2026. In realtà però per gli US Open il contratto è scaduto lo scorso anno e la novità del 2023 è che la federazione statunitense ha deciso di trattare con ogni singolo Paese europeo per fare più soldi. Diritti separati, non con un unico partner, per monetizzare di più.

Secondo indiscrezioni la spesa dovrebbe essere di 15 milioni per 5 anni, coifra che la Federtennis, una di quelle con i bilanci migliori in Italia, può investire. In fondo è un affare anche per Sky che comunque non perderà nulla visto che SuperTennis (esattamente come Eurosport) fa parte anche del suo pacchetto Sport.

Non solo SuperTennis: Sky ha firmato un accordo quinquennale per tutti i tornei WTA e ATP

Come aveva anticipato il sito specializzato Sport Business, nelle scorse settimane Sky ha concluso un accordo importante. Infatti la pay-tv controllata da Comcast avrebbe comprato i diritti televisivi dei tornei ATP e WTA a partire dal 2024 per Germania, Regno Unito, Irlanda, Austria, Svizzera e anche Italia.

Un accordo con durata quinquennale e nel quale rientrerebbero quasi tutti i tornei ATP e quasi tutti i tornei WTA. Neò nostro Paese potrebbero rimanere fuori gli Internazionali BNL d’Italia a Roma per i quali i diritti domestici sono venduti separatamente, come per tutti i tornei Masters 1000 o WTA 1000. Ci guadagnerà comunque anche DAZN che lavora come agente per ricollocare i diritti del circuito femminile sui vari mercati e quindi sarà pagata a parte.

Ecco perché la trattativa di SuperTennis e quindi della Federazione Italiana per gli US Open potrebbe eservire per stringere un accordo ancora più saldo con Sky, che trasmetterà anche Wimbledon. Uno scambio di diritti televisivi per ampliare ancora di più il pacchetto, ma con la novità di un torneo dello Slam in chiaro.