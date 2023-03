Champions League, sorteggi: Milan-Napoli e Inter-Benfica

By

La Champions League è magia pura e in Italia c’è già grande fermento in previsione dei quarti di finale. Gli accoppiamenti sorteggiati in Svizzera, a Nyon sorridono o quasi alle tre italiane qualificate ai quarti di Champions League: Milan, Inter e Napoli.

Prima sorpresa, il derby italiano: a sfidarsi saranno infatti Milan e Napoli. Nella stessa parte del tabellone si trova poi l’Inter che incontrerà il Benfica. Chiaro quindi come un posto in semifinale di Champions sia già riservato ad almeno un’italiana tra le due squadre guidate rispettivamente da Pioli e Spalletti. Verosimilmente poi, se i nerazzurri passassero il turno si potrà confermare l’accesso di una tra le tre squadre protagoniste nella finale della maggior competizione europea.

Le gare di andata dei quarti di finale di Champions si disputeranno l’11 e il 12 aprile, il ritorno appena una settimana più tardi tra il 18 e il 19 aprile. Occhi puntati, inoltre, sulla sfida che profuma già di calcio spettacolo tra Manchester City-Bayern Monaco.

Di seguito tutti gli accoppiamenti, Milan-Napoli e Inter-Benfica:

Milan-Napoli

Benfica-Inter

Manchester City-Bayern Monaco

Real Madrid-Chelsea

Semifinali Champions League:

Vincente Milan/Napoli contro Benfica/Inter

Vincente Real Madrid/Chelsea contro Man City/Bayern

Resta quindi viva la possibilità di un derby della Madonnina in semifinale, ma soprattutto permane la chance per un’italiana tra Milan Inter e Napoli di raggiungere la finale di Champions League in programma il 10 giugno allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.