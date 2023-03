Wanda Nara e la futura nascita del fratellino: la reazione è durissima! Il padre della showgirl e imprenditrice argentina avrà un figlio dalla sua compagna

L’Argentina è di nuovo al centro delle attività di Wanda Nara. La prorompente showgirl e imprenditrice compagna e moglie del centravanti del Galatasaray, Mauro Icardi, ha conquistato le prime pagine e le copertine di magazine e rotocalchi grazie al suo suolo di conduttrice della nuova edizione di Masterchef argentino. Il ritorno quasi in pianta stabile nel suo paese d’origine è frutto dell’enorme popolarità che l’influencer e regina dei social ha acquisito soprattutto negli ultimi due anni.

Grazie a numerose partecipazioni a programmi di intrattenimento in onda sulle principali emittenti televisive argentine, sia come opinionista che come ospite fissa, Wanda Nara è diventata una sorta di celebrità contribuendo ad accrescere gli indici d’ascolto di tutte le trasmissioni a cui ha preso parte. Ed è per questa ragione che lady Icardi ha avuto l’onore e l’onore di condurre l’ultima edizione di Masterchef.

Wanda Nara è dunque garanzia di successo: un risultato straordinario per la showgirl ormai sempre più lontana dall’immagine di ‘moglie di Icardi’ che l’ha accompagnata per molto tempo. E’ dunque un periodo d’oro per la bella conduttrice argentina a cui la vita sta regalando grandi soddisfazioni, sia sul piano professionale che personale. Tutto sembra procedere a gonfie vele, se non fosse per un evento che ha mandato lady Icardi su tutte le furie.

Wanda Nara avrà un fratellino: la sua reazione spiazza i social

Si tratta di una notizia già circolata nei giorni scorsi, con tanto di annuncio ufficiale comunicato dal diretto interessato sul suo profilo Instagram: il padre di Wanda e di Zaira Nara, Andres Nara, diventerà nuovamente padre. L’aitante e giovanile imprenditore argentino che ha avuto le due figlie Wanda e Zaira dall’ex modella argentina Nora Colosimo, si è risposato con una bellissima e giovane modella argentina, Alicia Barbasola che da qualche giorno è in dolce attesa.

Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Etchegoyen la notizia non avrebbe fatto particolarmente piacere a Wanda e Zaira Nara. Le due sorelle si erano recentemente riconciliate con il padre, documentando sui social una riunione familiare del cosiddetto ‘clan Nara’ in occasione del compleanno di Andres.

Nel corso di un programma radiofonico in onda sulle frequenze della popolare emittente Radio Mitre, Juan Etchegoyen ha parlato delle nuova guerra in famiglia che sta coinvolgendo i Nara. “Ho avuto accesso a informazioni forti. Mi parlano di un disagio totale. Quello che mi hanno lasciato intendere è che le figlie di Andrés Nara avrebbero detto al padre: ‘A questo punto del gioco hai intenzione di avere un altro figlio?'”.

Il giornalista ha chiesto della reazione di Wanda e Zaira e il padre delle sorelle ha completamente eluso l’argomento. “Non mi ha risposto affatto. O è ferito dalla reazione delle sue figlie o non lo so”, ha detto il popolare giornalista. “Ho la sensazione che questo tema della paternità di Andrés sia un argomento da non toccare nelle prossime riunioni di famiglia. Se ce ne saranno”.