Wanda Nara al settimo cielo, un altro bambino in arrivo: fan spiazzati. Clamorosa e bellissima notizia per l’influencer e conduttrice tv

Il lavoro prima di tutto. Wanda Nara è riuscita a convincere il marito, il centravanti del Galatasaray Mauro Icardi, a non mettere veti in merito ai suoi impegni professionali, presenti e futuri. Attività che molto spesso porteranno la bella influencer e showgirl a lasciare l’Europa e a trascorrere un certo periodo di tempo in Argentina, il suo paese d’origine. Un’eventualità che si concretizzerà a breve, visto che Wanda Nara dovrà condurre e presentare, assistita da tre grandi chef, l’edizione argentina di MasterChef.

Come in Italia, anche in Sudamerica il celebre talent gastronomico riscuote da anni un enorme successo di pubblico. Ed è anche per questa ragione che Lady Icardi ha deciso di trasferirsi dall’altra parte del mare. “Questa è un’occasione unica e non ho intenzione di sprecarla. Mi impegnerò al massimo delle mie possibilità“, ha dichiarato Wanda Nara qualche ora dopo aver ottenuto la conduzione del programma.

Nel frattempo Maurito Icardi attende di tornare in campo con il Galatasaray. A causa del devastante terremoto che ha colpito la Turchia il campionato di calcio è stato temporaneamente fermato: si riprenderà a giocare con i Leoni di Istanbul saldamente in testa alla classifica, un primato a cui l’ex bomber dell’Inter ha contribuito a suon di gol. Tornando a Wanda Nara, una clamorosa notizia ha scosso la sua esistenza, e quella della sorella minore Zaira, nelle ultime ore.

Wanda Nara,la notizia sconvolge tutta la famiglia: fan senza parole

La famiglia Nara tra qualche mese accoglierà una nuova vita. A trentasei anni compiuti a dicembre, la bella influencer e imprenditrice sudamericana festeggerà l’arrivo di un fratello. Questo perchè il padre di Wanda, Andres Nara, da qualche giorno è convolato in seconde nozze con la giovane e avvenente modella argentina Alicia Barbasola. Davanti ad una cerchia ristretta di amici, familiari e invitati i due si sono detti sì. Non si è trattato di una cerimonia religiosa e all’evento non erano presenti le due figlie, Wanda e Zaira. Assenti giustificate per impegni lavorativi, si mormora.

La coppia sta bruciando le tappe ed è già in attesa del primo figlio. “Siamo davvero felici della notizia. Era qualcosa che stavamo già cercando, ma ci ha comunque sorpreso di gioia”, ha dichiarato Andres Nara ai microfoni de LA NACION. “Iniziare a portare calore nella nostra casa. E ora più che mai! Ho così tanta felicità nel mio cuore. Emozionati è poco dopo questa notizia che ci unisce per tutta la vita. Ti amo Alicia. Grazie per avermi dato ciò che tanto desideriamo”, ha scritto Andres Nara sul suo profilo social. Wanda e Zaira Nara avranno così un fratellino o una sorellina da coccolare.