Antonella Fiordelisi, è caos al GF Vip 7: coinvolto anche Pier Silvio Berlusconi! Clamorosa iniziativa che rischia di travolgere l’autore del noto reality

La settima edizione del Grande Fratello Vip è destinata a far parlare di sè a lungo, ben oltre la durata del reality giunto ormai a poche settimane dalla conclusione. Quanto accaduto in questi sei mesi in termini di polemiche e contrasti all’interno della Casa più spiata d’Italia probabilmente non ha precedenti. Non è un caso che qualche giorno fa la direzione del programma ha preso la decisione di squalificare uno dei concorrenti, il giovane osservatore di Forum Edoardo Donnamaria protagonista di una love story con l’ex schermitrice campana Antonella Fiordelisi.

Accuse tra i coinquilini, insulti, linguaggio volgare e scurrile: questi sgradevoli ‘ingredienti‘ hanno spinto i vertici di Mediaset a prendere provvedimenti come, appunto, il definitivo allontanamento di Donnamaria dal bunker di Cinecittà. Una decisione che ha gettato nello sconforto proprio Antonella Fiordelisi, che ha vissuto come un vero e proprio dramma la separazione forzata con il suo fidanzato. E proprio questo suo stato d’animo ha convinto la madre della schermitrice a prendere carta e penna e a scrivere una lettera inviata a un illustre destinatario, Pier Silvio Berlusconi.

“Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari, intervento dovuto, cosi ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso programma si stava avviando“.

Antonella Fiordelisi, la lettera della mamma a Pier Silvio Berlusconi scatena il caos

La signora Fiordelisi ha poi preso di mira l’intero cast di partecipanti al Grande Fratello Vip, lanciando durissime accuse anche nei confronti della direzione del reality e del suo conduttore, il giornalista Alfonso Signorini. La mamma di Antonella mette tutti sul banco degli imputati, rei di aver ecceduto in comportamenti rozzi e crudeli.

“Per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia fra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime“.

A detta della mamma di Antonella gli attacchi ricevuti all’interno del bunker dalla figlia hanno di conseguenza portato a “un odio social veramente spropositato”. La donna si scaglia in particolare contro Alfonso Signorini, reo di aver riservato “un sorriso e una pacca sulla spalla” a chi diceva sempre e solo parolacce. Quando invece sua figlia “veniva mortificata per il suo atteggiamento provocatorio nei confronti degli altri concorrenti”.

Resta da vedere a questo punto se e quando il presidente di Mediaset risponderà alla lunga missiva. Di certo ne vedremo delle belle fino alla fine.