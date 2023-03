Antonella Fiordelisi in ansia, c’è il ricovero in ospedale: allarme al GF Vip

Antonella Fiordelisi in ansia, c’è il ricovero in ospedale: allarme sui social. La bella ex schermitrice si trova ancora all’interno della Casa più spiata d’Italia

La settima edizione del Grande Fratello Vip sta per giungere alla conclusione. Tra un mese o poco più avverrà la proclamazione del vincitore del reality trasmesso come ogni anno sulle reti Mediaset, dopo di che le vicende quotidiane all’interno della Casa più spiata d’Italia lasceranno il posto a un altro show molto atteso, L’Isola dei famosi, che monopolizzerà l’attenzione degli spettatori. Nel frattempo, il GF Vip è andato incontro a una svolta del tutto inattesa: Edoardo Donnamaria, il giovane osservatore del programma Forum, è stato squalificato.

Il ragazzo è stato la prima vittima delle nuove regole di comportamento, inaspritesi per volere della produzione a causa dell’uso troppo disinvolto di termini volgari e poco televisivi. In realtà a fare le spese dell’addio forzato di Donnamaria è stata soprattutto Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice di Salerno ha infatti avuto un’appassionata relazione con il giovane Edoardo che nonostante i continui alti e bassi sembrava potesse durare a lungo.

La squalifica è stata vissuta come un vero e proprio trauma, anche perchè ha avuto delle conseguenze preoccupanti sulla psiche del giovane osservatore di Forum per il quale è scattato un vero e proprio allarme. Dal giorno in cui è uscito dalla Casa, Edoardo si è mostrato molto poco in pubblico e non ha ancora ripreso in mano i suoi profili social. Negli ultimi giorni, ha solamente rilasciato un’intervista a un’emittente radiofonica molto seguita come Rtl 102.5 ed è apparso in alcune foto pubblicate da amici e parenti.

Antonella Fiordelisi in ansia per Edoardo: il giovane è stato ricoverato in ospedale

Ma poche ore fa, tra lo stupore generale, a pochi giorni dall’addio al GF Vip, il padre del volto di ‘Forum’, Vincenzo Donnamaria, ha pubblicato una foto che ha fatto preoccupare molti fan del giovane romano. Nella fotografia in questione Edoardo si trova sdraiato su un lettino d’ospedale, con addosso soltanto un pantalone della tuta e senza maglia. A rassicurare tutti ha pensato proprio Donnamaria senior che inviato questo messaggio sui social: “Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene”.

Al momento non si conoscono i motivi per cui Donnamaria è ricoverato in ospedale, ma sembra che non si tratti di nulla di serio. È importante ricordare che il 28enne è stato rinchiuso in una casa per 6 mesi, dove è stato sottoposto ad una forte pressione psicologica e fisica. Per questo motivo, molti suppongono che abbia deciso di fare alcuni semplici controlli di routine.

Questo però non è bastato ad Antonella Fiordelisi che sembra stia vivendo momenti di particolare ansia in attesa di avere maggiori notizie sulle reali condizioni di salute del suo fidanzato.