Antonella Fiordelisi disperata al GF Vip 7: è successo in queste ore. Momento molto difficile per l’influencer ed ex schermitrice campana

La settima edizione del Grande Fratello Vip si sta avviando alla conclusione. Il reality più seguito della televisione italiana è stato caratterizzato, quest’anno, da una serie infinita di scontri verbali tra i concorrenti e soprattutto dalle polemiche legate a certi comportamenti tenuti all’interno della Casa e a un uso del linguaggio fin troppo triviali e complessivamente volgari. Tanto che nel corso dell’ultima puntata andata in onda sui canali Mediaset il conduttore Alfonso Signorini ha dovuto prendere dei provvedimenti. Uno di questi ha gettato nello sconforto una delle protagoniste del reality, Antonella Fiordelisi.

La decisione più ‘grave’, se così si può dire, è stata la squalifica dal reality di Edoardo Donnamaria, il giovane osservatore di Forum che è stato costretto, giocoforza, ad abbandonare il bunker di Cinecittà. E proprio Edoardo è stato protagonista del GF Vip grazie alla turbolenta relazione amorosa con Antonella Fiordelisi: una liaison iniziata qualche settimana dopo l’avvio del Grande Fratello Vip e che al netto di continui alti e bassi sembrava procedere piuttosto bene.

Ma ora con l’uscita dalla Casa di Donnamaria la bella ed emotiva influencer salernitana è rimasta sola. E in queste ultime ore sta dando libero sfogo alla sua sofferenza. L’ex promessa della scherma italiana fatica a continuare la sua avventura nella casa senza il fidanzato e lo ha ribadito lasciandosi andare alla nostalgia e alle lacrime tra le braccia della sua amica, Nikita Pelizon, che sta cercando di confortarla in un momento tanto difficile.

Antonella Fiordelisi, che disperazione: lacrime e rabbia al GF Vip 7

Sdraiata sul divano della casa, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a un pianto disperato per la mancanza di Edoardo, che nell’ultima puntata del GF Vip è stato squalificato per via di alcune frasi considerate quanto meno inopportune dalla produzione del programma e dallo stesso Signorini. La ragazza mentre si copriva il volto con il braccio per nascondere il viso e gli occhi copiosamente inondati di lacrime, si è rivolta così alla sua amica Nikita: “Io non ce la faccio, è tosta così“.

Nikita Pelizon ha in qualche modo provato a far ragionare Antonella, confortandola e al tempo stesso invitandola a non lasciarsi travolgere dalle emozioni e a non mettere in dubbio l’amore che Edoardo prova nei suoi confronti: “Non gli fa piacere vedere che adesso stai così, non dubitare del fatto che ti stia pensando. Lui ti pensa e ti ama“. Ma Antonella è sembrata davvero inconsolabile tanto da non riuscire a smettere di piangere, ripensando ai sei lunghi mesi mesi che ha trascorso all’interno della Casa fianco a fianco con il fidanzato.

Il quale a sua volta fatica a sopportare la mancanza di Antonella Fiordelisi. Appena 24 ore dopo la sua squalifica Edoardo Donnamaria si è presentato all’esterno della casa del GF Vip e in piena notte ha urlato il suo amore alla fidanzata, con tanto di megafono.