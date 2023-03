“Un flirt con un giocatore dell’Inter”, Antonella Fiordelisi: la confessione al GF Vip. Clamorosa rivelazione dell’ex schermitrice campana

La sua presenza all’interno della Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, ha spaccato in due l’opinione pubblica, in particolare i followers che seguono con interesse e partecipazione le vicende dall’interno del bunker di Cinecittà. Tra i vari concorrenti che si sono avvicendati in questa settima edizione del reality più seguito delle reti Mediaset, Antonella Fiordelisi è quella che senza ombra di dubbio ha fatto discutere i fan e scatenato roventi polemiche sulle varie piattaforma social.

La giovane e dirompente promessa della scherma italiana, che alle pedane del fioretto ha poi preferito i servizi fotografici e le copertine delle riviste più seguite di cronaca rosa, in questi lunghi sei mesi da concorrente del Grande Fratello Vip ha diviso l’opinione pubblica. Alcuni ne esaltano la grinta e la personalità dirompente, altri (la maggioranza) la accusano di esibizionismo e di cinico arrivismo.

Sta di fatto che Antonella Fiordelisi è davvero una protagonista assoluta di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua relazione, sbocciata proprio all’interno della Casa, con il giovane osservatore del programma Forum, Edoardo Donnamaria, è stata sovente oggetto di animate discussioni. E soprattutto ha conosciuto parecchi alti e bassi: i due infatti hanno spesso dato vita a liti furiose andate tutte o quasi regolarmente in diretta televisiva.

Tanto da far pensare che proprio la storia tra i due fosse in realtà una montatura, una sorta di trovata mediatica per attirare l’attenzione del pubblico. La Fiordelisi e Donnamaria in realtà sembrano solo due ragazzi che alle prese con una reciproca attrazione fisica hanno deciso di vivere fino in fondo una liaison destinata, forse, a concludersi con la fine del reality. Di certo si sa che l’ex schermitrice salernitana ha avuto altre relazioni, alcune delle quali con personaggi piuttosto noti dello showbiz, sia del mondo dello spettacolo che dello sport.

Ed è proprio approfittando del momento delle confessioni, avvenuto all’interno del bunker di Cinecittà, che Antonella Fiordelisi ha deciso, tra il serio e il faceto, di rivelare davanti all’uditorio i nomi degli uomini con cui in passato ha avuto relazioni amorose, o forse per meglio dire, flirt senza troppa importanza. “Devi dirmi tre personaggi famosi con cui hai avuto un flirt“, la domanda posta alla showgirl, che dopo qualche secondo di titubanza ha deciso di rispondere.

“A tre non ci arriviamo però – ha chiarito ridendo la bella influencer campana -. Ignazio Moser è uno, l’altro è Correa, l’attaccante argentino che gioca nell’Inter. Altri famosi non ce ne sono più. Se li salutiamo? Meglio di no“. Chissà come avrà accolto questa confessione l’attuale compagna di Ignazio Moser, la bella Cecilia Rodriguez. Ma come chiarito dalla stessa Fiordelisi, si tratta di vicende ormai passate. Intanto il reality va avanti, così come la storia tra lei ed Edoardo Donnamaria. Quello che accadrà dopo, a reality concluso, nessuno può saperlo.