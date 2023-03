Antonella Fiordelisi, arriva la confessione ‘bomba’: i social esplodono

Antonella Fiordelisi, la confessione ‘bomba’: i social esplodono. Clamorosa rivelazione dell’ex schermitrice protagonista al Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip sta volgendo alla conclusione. Tra poco più di un mese calerà il sipario sul reality show più seguito e senza dubbio discusso della televisione italiana. Il programma, partito a metà settembre, ha fatto registrare discreti indici d’ascolto ma soprattutto una valanga di polemiche che nel corso dei mesi sono divampate sui social network. Sotto le luci dei riflettori è finita spesso, quasi mai per giudizi particolarmente lusinghieri, l’ex schermitrice salernitana Antonella Fiordelisi.

L’ex atleta e promessa della scherma italiana è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volta, però, non c’entrano nulla le vicissitudini amorose legate ad Edoardo Donnamaria, il giovane osservatore del programma Forum con cui ha iniziato una tormentata relazione amorosa: il motivo, infatti, è legato a delicatissime problematiche di natura familiare ed intima. Scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

Nelle ultime ore, all’interno della Casa di Cinecittà, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare ad alcune confessioni private durante una chiacchierata di qualche minuto insieme a Davide Donadei e Andrea Maestrelli. Proprio ai due suoi inquilini vipponi, infatti, l’influencer ed ex schermitrice ha confessato di avere una sorella con cui non parla da più di cinque anni.

Antonella Fiordelisi, arriva la confessione clamorosa: social spiazzati

Stando a quanto rivelato da Antonella Fiordelisi, sua sorella non è figlia del padre della schermitrice, vale a dire Stefano Fiordelisi ma hanno la stessa mamma. In merito alla ragazza, l’ex atleta campana ha dichiarato che Maria Antonietta (questo il nome della sorella) avrebbe preso molto male la decisione di sua mamma di separarsi dal padre.

“Quando mia mamma ha deciso di separarsi dal suo papà lei è andata in crisi ed è voluta restare con lui, quindi mia madre l’ha accontentata. Perché lei era piccola, piangeva e voleva restare con il padre“. La Fiordelisi ha pi rivelato altri dettagli: sua sorella Maria Antonietta è originaria della Puglia, precisamente di Bari ed oggi vive a Roma. Stando alle parole della schermitrice, la sorella è andata avanti negli studi diventando nel corso degli anni un affermato ingegnere.

“Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà. Lei non mi vuole vedere – ha ammesso con un briciolo di amarezza la Fiordelisi -. Non vuole proprio vedermi, io ho provato a ricucire il rapporto. Purtroppo cinque anni fa è successa una cosa, ma lei proprio non vuole parlare”.

Questa vicenda molto intima ha fatto breccia nel popolo dei social: in molti hanno infatti espresso un giudizio positivo sulla Fiordelisi, elogiandola per il coraggio e la forza d’animo avuti nel raccontare una storia così personale e legata alla sua famiglia.