Antonella Fiordelisi, che bordate dal suo ex: caos e polemiche al GF Vip. Dichiarazioni clamorosa dell’ex fidanzato della schermitrice

La sua presenza all’interno della Casa più spiata dagli italiani, quella del Grande Fratello Vip giunto alla sua settima edizione, ha scatenato fin dall’inizio una sequela impressionante di polemiche e di scontri verbali con quasi tutti gli altri coinquilini del bunker di Cinecittà. Di certo non si può dire che Antonella Fiordelisi, ventiquattrenne ex talento della scherma italiana, salernitana di origine, non abbia o non stia lasciando il segno nel reality trasmesso ogni settimana sulle reti Mediaset.

Oltre ad aver avuto contrasti con la maggioranza degli altri concorrenti, Antonella Fiordelisi ha fatto e continua a far parlare di sè grazie alla love story con il giovane osservatore dello storico programma Forum, Edoardo Donnamaria. Una relazione tormentatissima, tanto da far sospettare che sia in realtà una montatura, una recita messa in piedi dai due solo per acquisire maggiore visibilità.

Anche perchè la bella ex schermitrice campana aveva già un fidanzato, prima di mettere piede all’interno della Casa. Stiamo parlando di Gianluca Benincasa, che nel corso delle prime settimane del Grande Fratello Vip aveva dichiarato di voler sostenere la sua ex compagna in questa nuova avventura televisiva. Ma il giovane dopo un pò di tempo ha cambiato del tutto atteggiamento nei confronti della Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi, l’attacco del suo ex è pesantissimo: i social si scatenano

Benincasa è andato su tutte le furie nel momento in cui gli è stata bloccata la partecipazione al Grande Fratello Vip in qualità di ospite. A quel punto ha deciso di mettere in piazza e di sbandierare i segreti che prima custodiva gelosamente in gran segreto. Il giovane ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie su Antonella Fiordelisi, peraltro senza mai citarla apertamente, in cui l’accusa di essersi studiata dei copioni prima di entrare al GFVip, comprese addirittura le frasi in latino.

“Perché non parla male di me? Non ne aveva motivo. lo invece ne ho tutto il diritto“, ha esordito Benincasa. “Dopo 15 giorni già si era dimenticata di me. Ho messaggi di promesse e di copioni che avrebbe seguito lei per andare avanti. Ovviamente tutte cose che si sarebbe imposta lei prima di entrare, comprese le frasi in latino che provavamo in barca, perché voleva far credere di non essere stupida”.

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi è poi sceso in particolari decisamente più intimi elencando le ragioni per le quali secondo lui non è stata rispettosa nei suoi confronti: “Ci è andata a letto senza fregarsene delle promesse d’amore fatte, io mi sono stato sempre zitto e l’ho sempre difesa. Quando c’è stata la possibilità di ripulirmi dalle dicerie di cornuto e di cogli**ne affibbiatemi facendo il programma e chiudere definitivamente i rapporti con lei, mi hanno dato dello stalker”.

Benincasa ha poi citato un video virale in cui si sente la Fiordelisi fare apprezzamenti particolari e conclude così: “Ho tutto il diritto di parlarne male o bene, ma lei no, dato il mio atteggiamento fino a gennaio”.