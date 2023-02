Antonella Fiordelisi, che svolta al GF Vip: la dedica speciale non lascia dubbi. La schermitrice salernitana ancora una volta lascia tutti senza parole

Coinquilini, spettatori e appassionati social del Grande Fratello Vip li chiamano da qualche settimana i ‘Donnalisi‘. Stiamo parlando della coppia formatasi proprio all’interno del bunker di Cinecittà, nel corso della settima edizione del reality più seguito della televisione italiana. Lei è Antonella Fiordelisi, salernitana doc, 24enne ex talento della scherma italiana. Lui, semisconosciuto fino a qualche mese fa, è Edoardo Donnamaria, giovane osservatore dello storico programma ‘Forum‘, in onda da svariati anni sulle reti Mediaset.

Quella scattata tra i due ragazzi all’inizio del reality è qualcosa che nessuno dei due aveva messo in preventivo. Il classico colpo di fulmine, verrebbe da dire. Di certo, una passione bruciante e una reciproca attrazione a cui nessuno due due ha saputo e voluto resistere. Un rapporto che con il passare dei giorni ha vissuto momenti di grande tensione, fatti soprattutto di litigi furiosi, scenate di gelosia e piccoli dispetti reciproci.

Del resto Antonella Fiordelisi all’interno della Casa non è ben vista dagli altri inquilini, soprattutto a causa di alcuni comportamenti avuti nei confronti degli altri concorrenti e di un carattere non proprio facile. Lo stesso Donnamaria, nonostante ne sia seriamente innamorato, ha manifestato in più di un’occasione un certo disagio nel relazionarsi con la bella schermitrice campana.

Antonella Fiordelisi, svolta al GF Vip: la dedica lascia tutti a bocca aperta

Una profonda differenza caratteriale non basta però a tracciare una distanza altrettanto profonda tra i due ragazzi. Infatti dopo ogni litigio o sfuriata Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono subito riappacificati, lasciandosi andare a momenti di grande trasporto e tenerezza. La loro relazione all’interno della Casa più spiata d’Italia non è però ben vista da tutti, anzi: La stragrande maggioranza dei concorrenti ha avuto in più occasioni da ridire per il comportamento della Fiordelisi.

E la diretta interessata non è certo una da lasciar passare accuse e critiche senza replicare. Di qui i durissimi contrasti che a distanza di mesi non sono ancora sopiti. Ma la ex schermitrice campana, al netto di qualche perplessità, sembra intenzionata a portare avanti con decisione la storia d’amore con Edoardo Donnamaria.

Quello che potrà accadere una volta terminato il Grande Fratello Vip, nessuno è in grado di prevederlo. Ma in molti cominciano ad avere l’impressione che la storia tra i due giovani possa andare avanti anche fuori dalle mura del bunker di Cinecittà. E ora c’è anche un indizio concreto a sostegno di questa tesi.

In occasione dei festeggiamenti per il Carnevale, attraverso il suo profilo Instagram, Antonella Fiordelisi ha pubblicato all’interno delle storia due post che la dicono lunga sulla reale consistenza della relazione tra lei e Donnamaria. Si tratta di due scatti in cui i giovani si mostrano abbracciati nei loro vestiti da antichi romani e in sottofondo due classiche canzoni d’amore: “A te” di Lorenzo Jovanotti e “Tutto il resto è noia” di Franco Califano. Insomma, è amore vero.