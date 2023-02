Antonella Fiordelisi e Donnamaria, volano gli stracci: che caos al GF Vip. Ancora polemiche e scontri verbali tra i due protagonisti del reality

Lasciarsi e poi riprendersi nel giro di qualche ora, passare da liti furibonde a momenti di passione bollente. Queste in sostanza sono le coordinate del rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, due dei protagonisti più discussi di questa settima edizione del Grande Fratello Vip in corso di svolgimento dallo scorso settembre. La bella schermitrice campana e il giovane osservatore del programma Forum sono coinvolti in una liaison a dir poco tempestosa, in una continua alternanza di scontri durissimi e amorosi sensi.

E negli ultimi giorni all’interno della casa sono proprio i momenti di tensione tra i due ad aver preso il sopravvento. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì sera sulle reti Mediaset, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno dato vita a un vero e proprio alterco andato in diretta nel cosiddetto fuorionda. Il giovane si è rivolto così alla sua fidanzata. “Ti ho detto che non mi devi dare la mano, a me quella roba fa schifo“.

Il tono utilizzato da Donnamaria era particolarmente rabbioso e lo stesso giovane osservatore di Forum ne ha subito spiegato il motivo a un altro concorrente del reality, Andrea Maestrelli: “Non può fare a meno di avvicinarsi ad Antonino (Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez). Lo stesso giorno in cui ero arrabbiato con lei perché si stava cambiando in camera, senza reggiseno con Antonino, la vedo che fa la torta con lui, dopo vedo anche il confessionale con lui che le dà il cucchiaio e lei che se lo lecca. Mi può dare fastidio questa cosa?“.

Antonella Fiordelisi e Donnamaria, a vincere è la gelosia: il durissimo botta e risposta tra i due

Antonella Fiordelisi ha provato a placare Donnamaria, spiegandogli che si è trattato di un “confessionale simpatico” e che stavano solo scherzando. Ma lui, rivolgendosi sempre ad Andrea Maestrelli, ha ribadito tutta la sua contrarietà e il suo disappunto nei confronti della bella schermitrice.

“Mi può dare fastidio se lui gli allunga il cucchiaio sporco di panna e lei glielo lecca? E ci sono le telecamere. Io senza telecamere non so cosa può fare questa. Che ti devo dire, non mi fido. Voglio vedere se vedi la donna tua che lecca i cucchiai sporchi di panna con un altro“.

Antonella Fiordelisi si è spazientita: “Rispettami, perché io lo faccio con te, quello è il massimo che puoi vedere in un confessionale simpatico“. Immediata la replica di Edoardo: “Sì, sì vai a leccare i cucchiai“. Antonella ha continuato: “Mi danno tutti ragione perché tu sei pazzo. Ti devi ridimensionare“. A quel punto l’osservatore di Forum è sbottato: “Ma ridimensionati tu e inizia a comportarti come una persona perbene“.

Edoardo, sempre più furioso, ha detto una frase che non è piaciuta ad Antonella: “Fatti il tuo percorso. Ci sono tante cose di te che non sopporterò mai e tu non vuoi cambiare. Sai quante ragazze conosco che rispettano i miei canoni, cento miliardi“. La Fiordelisi ha accusato il colpo e ha risposto di rimando: “Allora mettiti con loro. Ora lo vado a dire ovunque che hai detto questa cosa“.