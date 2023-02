Antonella Fiordelisi, l’inquietante segreto al GF Vip 7: fan sconvolti. Novità clamorose e rivelazioni a sorpresa da parte di un concorrente

E’ stata ed è senza ombra di dubbio la concorrente più discussa e forse discutibile, ma dalla maggior visibilità mediatica, di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi, la 24enne salernitana ex talento della scherma italiana che da quando ha avuto inizio il noto reality ha monopolizzato l’attenzione dei media anche a causa di un comportamento tenuto con gli altri coinquilini non sempre irreprensibile.

L’evento accaduto all’interno della Casa che ha segnato fin dall’inizio questa edizione del Grande Fratello Vip è la liaison che la stessa ex schermitrice campana ha iniziato con un giovane osservatore di Forum, Edoardo Donnamaria. Una relazione impetuosa, passionale ma al tempo stesso segnata da continui litigi e frequenti incomprensioni. Alla fine però i due giovani hanno sempre ricucito il proprio rapporto, al netto di qualche lieve ‘sbandata’ di lei verso altri concorrenti all’interno del bunker di Cinecittà.

Ma a sorpresa c’è qualcuno tra i coinquilini che nonostante quelle che sembrano delle evidenze mette seriamente in dubbio la reale consistenza della relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A svelare particolari inediti e in un certo senso sorprendenti è l’ex lettore del telegiornale di Rai Uno, Attilio Romita.

Antonella Fiordelisi, l’inquietante segreto al GF Vip 7: “Lo lascerà”

La storia tra Antonella ed Edoardo sarebbe dunque una clamorosa montatura? Così sembrerebbe dalle parole di Attilio Romita, ex volto del Tg1 e concorrente di spicco della settima edizione del GF Vip. Il giornalista non ha preso bene l’ennesima nomination e ha continuato a ribadire la propria insofferenza verso Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria.

Parlando proprio di quest’ultimo, Romita si è lasciato andare ad una confidenza riguardo la sua relazione con Antonella. A quanto pare, l’influencer ed ex atleta salernitana sarebbe pronta a lasciare il fidanzato una volta finito il reality. Durante una conversazione con Sarah Altobello, l’ex giornalista della Tv di Stato ha espresso la sua opinione sulla coppia e ha rivelato cosa le avrebbe detto la Fiordelisi.

“Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto che appena escono da qua lo manda a fare in c…”. Nel caso laccusa di Romita fosse vera, si tratterebbe di un clamoroso colpo di scena. La 24enne, che si è sempre professata innamorata del volto di ‘Forum’, avrebbe giocato tutto questo tempo per un tornaconto personale.

Tuttavia, sempre secondo Romita, a giocare con il pubblico sarebbero in due. “Stanno così perché sanno che se non stanno insieme escono. Ricevono attenzioni in questo programma perché stanno insieme”. E ancora: “Litigano, fanno…è proprio il contesto che ti costringe”. Insomma, fare ‘coppia’ all’interno del GF Vip funziona parecchio e i due giovani influencer ne sono consapevoli, per cui sfrutterebbero l’illusione dei loro fan per andare avanti nel gioco. O almeno così sostiene Attilio.

Ad ogni modo, nel caso Attilio Romita stesse dicendo la verità, il prossimo lunedì il Grande Fratello mostrerà sicuramente in puntata il video incriminato. Non resta, dunque, che aspettare per scoprire cosa succederà.