Antonella Fiordelisi, che tracollo al GF Vip 7: una frase stravolge tutto. L’ex schermitrice è sempre al centro dell’attenzione all’interno del bunker

La settima edizione del Grande Fratello Vip si è trasformato con il passare dei giorni in una sorta di ‘uno contro tutti‘. Anzi, in questo caso si deve parlare di una contro tutti. La lei in questione, nel caso non si sapesse, è Antonella Fiordelisi, la 24enne originaria di Salerno ex talento della scherma italiana che da quando ha preso il via il reality in onda tutte le settimane sulle reti Mediaset ha assunto il ruolo della protagonista assoluta, suscitando le simpatie di alcuni (pochi a dire il vero) e le antipatie della maggioranza dei concorrenti.

“Presuntuosa, arrogante, egoista, spocchiosa“. Sono solo alcuni degli epiteti che gli altri coinquilini e una buona fetta del pubblico, sia televisivo che social, hanno riservato alla ex schermitrice campana. C’è anche chi, però, ha perso la testa per lei: il riferimento è ovviamente a Edoardo Donnamaria, il giovane osservatore del programma Forum con il quale ha intrecciato una bollente e controversa relazione all’interno della casa.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda poche ore fa, uno dei momenti più seguiti è stato proprio l’attimo in cui il conduttore da studio e ideatore del programma, Alfonso Signorini, ha chiamato Antonella Fiordelisi in confessionale per chiarire il suo stato d’animo. Il noto giornalista, pur volendo ribadire come nella casa non ci siano mai stati episodi di bullismo, ha invitato l’atleta campana ad abbandonare il gioco qualora sentisse un malessere psicologico.

Antonella Fiordelisi, tracollo davanti alle telecamere: è successo dopo la diretta

Com’era ampiamente prevedibile la giovane influencer non ha assolutamente lasciato il gioco ma subito dopo la diretta si è lasciata andare ad alcune confidenza con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria. Parlando con il giovane fidanzato Antonella Fiordelisi si è detta nuovamente dispiaciuta di sapere che alcuni inquilini della casa abbiano deciso di evitarla e di non parlare più con lei per nessun motivo.

E proprio alla luce di questa presa d’atto la bella Fiordelisi ha ammesso di dover cercare di cambiare il suo comportamento non curandosi più di tanto delle provocazioni degli altri: “Devo estraniarmi da tutto questo”. La giovane ex schermitrice ha confessato al suo fidanzato di non volere che i suoi genitori stiano male per via delle sue lacrime e per questo si è ripromessa di cambiare il suo modo di porsi con gli altri vipponi all’interno della casa.

Edoardo Donnamaria dal canto suo non ha replicato allo sfogo della sua compagna ma si è limitato ad ascoltarla con grande attenzione e cercando di rimanerle vicino il più possibile. Chissà se da questo momento in poi il comportamento della Fiordelisi all’interno del bunker cambierà o meno.

Di certo, quanto accaduto nel confessionale con l’invito esplicito di Signorini a lasciare il gioco è un evento che potrebbe stravolgere il prosieguo dell’intewro reality. Perchè Antonella Fiordelisi, che piaccia o meno, è il personaggio chiave di questa settima edizione del Grande Fratello Vip.