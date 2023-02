“Fatti curare”, Antonella Fiordelisi nel mirino: scoppia il caos al GF Vip. Ancora roventi polemiche tra i concorrenti del reality nella casa di Cinecittà

Influencer, showgirl, schermitrice e soprattutto modella di successo. E ora anche concorrente e protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando, per chi non l’avesse capito, di Antonella Fiordelisi, la giovane ex aspirante campionessa di scherma che alla fine ha scelto di fare carriera nel pittoresco universo dello spettacolo. Una carriera ancora all’inizio ma già segnata dal successo e, perchè no, dalle polemiche.

Con la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, l’ex atleta originaria di Salerno ha quasi certamente impresso una svolta al suo percorso sul piccolo schermo. Tra l’altro, proprio durante il reality, la Fiordelisi ha messo in mostra, accentuandoli, qualità e difetti che solo in parte le si conoscevano. Aggressiva, brillante, naturalmente incline allo scontro verbale e alla polemica: tutti ingredienti che all’interno del bunker sono deflagrate.

Com’è noto, la Fiordelisi durante questa edizione del GF Vip ha stretto una relazione con il giovane osservatore di Forum, Edoardo Donnamaria. Una storia intensa, passionale ma segnata da parecchi alti e bassi. Molto più burrascosi invece si sono rivelati i rapporti tra la bella Fiordelisi e le altre concorrenti all’interno della casa. In primis, quello con l’ex tentatrice di Temptation island e corteggiatrice di Uomini e Donne, la sudamericana Oriana Marzoli.

“Fatti curare”, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: scontro durissimo al GF Vip

E a conferma di una convivenza non proprio idilliaca, nella casa di Cinecittà si è scatenato un nuovo battibecco tra le due donne, l’ennesimo. I concorrenti erano tutti in salotto impegnati ad organizzare il party a tema baci e dediche d’amore quando le due Vippone sono arrivate a scontrarsi ancora una volta: “Fatti curare, quanto sei invidiosa?“, le accuse della Fiordelisi.

Un altro durissimo testa a testa si è consumato mentre i concorrenti stavano organizzando la festa giapponese: le donne della casa avevano il compito di “dare ordini” ai loro inquilini maschi. Tra gli obblighi anche alcuni che, secondo Oriana, avrebbero trovato Antonella in disaccordo a causa della sua gelosia nei confronti di Edoardo Donnamaria. “Io pensavo che non volessi giocare, ho detto non ti farà piacere“, le parole provocatorie pronunciate da Oriana Marzoli.

“Le ho viste le cose che avete scritto, vanno bene. Ovvio che il mio ragazzo non lo fa, tesoro, pensi che si bacia con tutte voi? Lo so che tu godi“, la replica piccata della Fiordelisi. “È scema questa“, l’offesa di Antonella. “Tu sei scema, pensi che ti stiamo invitando quando in realtà sei fuori dal gioco, non giochi mai“, la replica della Marzoli. “Ma non ti agitare, ti rendi conto quanto sei invidiosa? Schiatta di meno, per favore“, ha continuato Antonella.

Entrate in camera, hanno continuato a battibeccare. “Sei l’unica che litiga con tutta la casa, fatti due domande“, le parole di Oriana. “Che persona, mamma mia. Ogni tanto pensi a quello che dici?“, la replica di Antonella. “Fatti due domande. Fai sempre le stesse cose, non rovinare la serata“, ha concluso la Marzoli prima che Antonella lasciasse la stanza.

Insomma, un vero scontro frontale quasi di natura pugilistica. Per ora, fortunamente, con le parole come uniche armi utilizzate dalla due contendenti.