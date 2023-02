Antonella Fiordelisi in ansia, malore al GF Vip: è successo poco fa. Episodio inquietante verificatosi all’interno della casa di Cinecittà

Lei è la scoppiettante e vulcanica ex campionessa di scherma Antonella Fiordelisi. In questa settima edizione del Grande Fratello Vip l’atleta nata a Salerno 25 anni fa è diventata fin da subito una delle concorrenti più discusse e criticate. Del resto la giovane ex schermitrice è da sempre abituata a vivere sotto le luci dei riflettori e a gestire le pressioni mediatiche.

All’interno del bunker di Cinecittà la Fiordelisi ha trovato anche l’amore, iniziando una relazione con Edoardo Donnamaria, il giovane osservatore del programma Forum, in onda da più di trent’anni sulle reti Mediaset. La relazione tra i due, nonostante i continui alti e bassi e le forti tensioni che hanno prodotto furiose litigate nel corso del reality, sta andando avanti e anzi sembra consolidarsi con il passare dei giorni.

Questa settima edizione del Grande Fratello Vip si concluderà all’inizio della prossima primavera e c’è grande curiosità per scoprire se e come la love story tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria andrà avanti una volta che tutti i concorrenti saranno usciti dalla Casa. Nel frattempo i due innamorati continuano a flirtare e a godersi la loro relazione, a dispetto di qualche inevitabile incomprensione.

Antonella Fiordelisi è in ansia per Donnamaria? Ecco la verità

Nel frattempo all’interno del bunker di Cinecittà i concorrenti trascorrono il tempo inventando sempre giochi nuovi e particolari. Nel corso dell’ultima puntata ad esempio i Vipponi hanno intrattenuto il pubblico con il GF Game Night e naturalmente non sono mancate le risate. Protagonista assoluto è stato anche Edoardo Donnamaria, alle prese con un piccolo incidente che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il web.

Mentre stava assaggiando alcuni cibi particolari, il giovane osservatore di Forum si è infatti sentito poco bene, fino a dare di stomaco in una pentola. Nel frattempo Edoardo Tavassi, che si trovava seduto affianco a Donnamaria, è scoppiato in una fragorosa risata. L’episodio, quanto mai insolito, ha fatto sorridere gli utenti e scatenato l’ilarità sui social dove non sono mancati alcuni commenti ironici.

In queste ore intanto come sappiamo Edoardo Donnamaria sembra essersi riconciliato con Antonella Fiordelisi, dopo le tensioni degli ultimi giorni. Tuttavia il conduttore, proprio mentre chiacchierava con la sua compagna, si è scagliato contro l’opinionista in sutdio Sonia Bruganelli che nel corso dell’ultima puntata aveva espresso delle critiche nei suoi confronti. Edoardo si è espresso con toni particolarmente accesi nei confronti della moglie di Paolo Bonolis.

“Bollita dai, diciamo bollita. Arrivata. Stralunata. Controcorrente per forza? Diciamo così dai. Arrivata proprio, te lo dico io. Se va in nomination contro Attilio perde. Siete simili tu e Sonia. Non è un complimento in questo caso”.

Le parole di Edoardo Donnamaria hanno naturalmente diviso il web. Al momento intanto Sonia Bruganelli non ha ancora replicato ma non è da escludere che l’opinionista del Grande Fratello Vip 7 voglia affrontare Donnamaria nel corso della prossima diretta del reality show. I fan si chiedono inoltre cosa accadrà nei prossimi giorni tra Edoardo e Antonella. Tra i due sarà davvero tornato il sereno? Non resta che attendere per scoprirlo.