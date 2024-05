Udinese, Cannavaro: “Non abbiamo risolto tutti i problemi, ora 2 scontri diretti”

Vittoria importante per l’Udinese di Fabio Cannavaro in ottica salvezza, la prima dal suo arrivo in bianconero. Queste le sue parole a DAZN: “Nei primi 15 minuti c’è stata un po’ di sofferenza. Oggi, però, ho visto dei passi avanti. Il gol del vantaggio nasce da una delle tante cose che proviamo e riproviamo in allenamento. Adesso non dobbiamo abbassare la guardia. Voglio che, dopo la festa in campo, si salga sull’aereo pensando esclusivamente alla partita che verrà. Non abbiamo risolto tutti i problemi, ma il tempo per incidere non è stato tanto e conta aver mosso la classifica. Ora due scontri diretti nei quali è necessario che tutti siano maggiormente propositivi”.