Ilary-Noemi, un ‘dolce’ botta e risposta sui social: la curiosità dei fan. Le due donne più importanti della vita di Francesco Totti si punzecchiano

Una è stata moglie e compagna per quasi vent’anni della sua vita, l’altra rappresenta la nuova bellissima pagina che è stata aperta appena un anno fa. Sono le due donne più importanti della vita di Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Insieme alla showgirl e conduttrice televisiva, l’ex capitano della Roma ha costruito una famiglia rimasta unita fino all’inizio del 2022 quando le voci e i rumors su una possibile rottura del legame tra lui e Ilary hanno trovato piena conferma nei comunicati emessi l’estate scorsa.

Noemi Bocchi rappresenta invece la novità, la storia nata sulle ceneri del matrimonio finito e che promette di durare a lungo. Ormai la bella imprenditrice romana e l’ex numero dieci giallorosso si frequentano da oltre un anno e in molti si domandano se in questo lasso di tempo le due donne della vita di Totti abbiano avuto dei contatti, magari solo per scambiarsi qualche generica informazione.

E’ probabile che un contatto diretto finora non sia mai avvenuto, ma attraverso i social qualcosa è accaduto. Per la seconda volta nel giro di poche settimane la conduttrice Mediaset e la flower designer hanno condiviso, a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, alcune storie pubblicate all’interno delle storie sui rispettivi profili Instagram.

Ilary-Noemi, il curioso e anomalo scambio di messaggi social

Tutto è partito per iniziativa della conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi che partirà a metà aprile, che ha postato lo scatto di alcuni marshmallow in primo piano. Una story postata da Milano, dove Ilary si trova in questi giorni per riunioni e shooting fotografici sul reality show che partirà su Canale 5 il prossimo 17 aprile. Un’ora dopo anche la nuova fidanzata di Totti ha condiviso un’immagine in cui si notavano i famosi cilindretti di zucchero chiusi in un barattolo.

Che si tratti di un curioso e diplomatico botta e risposta tra le due donne? Oppure uno scambio che nasconde una frecciatina inviata dall’una nei confronti dell’altra e viceversa? E perché l’oggetto in questione sono i famigerati marshmallow? Può darsi che siano i dolci preferiti dello stesso Totti o di uno dei suoi figli. Non è la prima volta infatti, che la Blasi e la Bocchi condividono sui loro account degli scatti di colorati marshmallow.

È già accaduto qualche settimana fa quando Noemi Bocchi, al rientro da una vacanza sulla neve con Totti, ha mostrato sul suo account social l’immagine di alcuni marshmallow. Pochi minuti dopo ha fatto lo stesso Ilary Blasi aggiungendo la didascalia “merende sane”. L’ex Letterina di Passaparola ha poi ripreso la figlia Isabel intenta a gustare uno di questi snack dolci.