Ilary Blasi-Bastian, il segreto del loro amore: una celebre amica svela tutto. La conduttrice Mediaset è al lavoro in vista de L’Isola dei Famosi

E’ rimasta single qualche mese, Ilary Blasi, dopo la rottura definitiva con l’ormai ex marito Francesco Totti. Dopo quasi vent’anni di matrimonio la conduttrice e showgirl e l’ex capitano della Roma hanno comunicato ufficialmente la fine della loro storia d’amore. Ma mentre Totti ha da subito iniziato una nuova impegnativa relazione con la manager e imprenditrice romana, Noemi Bocchi, Ilary ha vissuto un periodo di tempo senza un compagno al suo fianco, fino all’arrivo di un misterioso imprenditore tedesco, Sebastian Muller.

I due si sarebbero incontrati per la prima volta a un evento mondano e da allora non si sono più lasciati. E che quello tra l’ex lady Totti e il manager teutonico sia molto di più che un semplice flirt passeggero, è dimostrato dal succedersi degli ultimi accadimenti: Ilary Blasi ha infatti deciso di presentare Bastian alla sua famiglia, i tre figli avuti con Totti e le sue due sorelle. Una love story a tutto tondo che vede la presentatrice tv sempre più coinvolta.

In questi ultimi giorni però l’ex Letterina di Passaparola è impegnatissima nei preparativi dell’ennesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality che prenderà il via sulle reti Mediaset a partire da lunedì 17 aprile, in una sorta di passaggio di consegne con il Grande Fratello Vip. Per il terzo anno consecutivo il reality esotico sarà dunque presentato da Ilary Blasi, intenta in questi giorni che mancano al debutto a curare i dettagli di un programma che nei corridoi del colosso televisivo sperano porti buoni risultati in termini di ascolto.

Ilary Blasi-Bastian, la testimonianza di Wladimir Luxuria fa impazzire i fan

Tornando alla storia d’amore con Bastian Muller, arriva una testimonianza che vale come una conferma ulteriore e definitiva in merito alla veridicità della liaison che vede Ilary Blasi coinvolta da più di due mesi. L’opinionista de L’Isola dei Famosi e grande amica dell’ex lady Totti, Vladimir Luxuria, ha rivelato dettagli significativi sui due neo fidanzati.

L’ex parlamentare nel corso di un’intervista rilasciata a un settimanale di cronaca rosa ha lasciato intendere come la relazione tra la Blasi e l’uomo d’affari tedesco sia destinata a durare a lungo, diversamente da quanto affermano e scrivono alcuni esperti di gossip. “Bastian mi diverte molto, perché prende in giro Ilary inviandole i messaggi in tedesco e lei se la ride. Bastian è bello? Perché Ilary forse non lo è? Bastian più bello di Francesco Totti? Ogni uomo ha il suo fascino!“.

Altro che fuoco di paglia, secondo Luxuria questa nuova coppia dello showbiz è molto più solida e affiatata di quanto sembri.