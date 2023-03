Ilary Blasi, l’allarme è ai massimi storici: cosa rischia la conduttrice Mediaset. Problemi in vista per la showgirl ex moglie di Francesco Totti

Sta mordendo il freno, Ilary Blasi. La bionda modella, showgirl e presentatrice televisiva sta per finire ancora una volta sotto le luci dei riflettori. Stavolta però non per la discussa causa di separazione con il suo ex marito, Francesco Totti, ma per l’avvicinarsi della nuova edizione de L’Isola dei famosi, il reality che condurrà per il secondo anno consecutivo. Dopo il confortante successo ottenuto lo scorso anno, la direzione di Mediaset ha infatti deciso di confermare l’ex Lady Totti alla guida dell’atteso programma. Ma in questi ultimi giorni la tensione è salita alle stelle.

I motivi di un nervosismo che sta raggiungendo rapidamente i livelli di guardia sarebbero legati soprattutto ai fatti e agli accadimenti che hanno investito negli ultimi giorni il Grande Fratello Vip, giunto alla settima edizione. Com’è ormai di dominio pubblico, ai piani alti di Mediaset, addirittura si parla del coinvolgimento diretto del numero uno del colosso televisivo del Biscione, vale a dire Pier Silvio Berlusconi, la deriva trash che ha preso piede all’interno della Casa, non è piaciuta affatto.

Lo stesso Berlusconi jr e i suoi più stretti collaboratori avrebbero fatto la voce grossa, nel tentativo di impedire che questo andazzo degenerasse ulteriormente fino a toccare livelli intollerabili. Così ecco che da un giorno all’altro il conduttore e giornalista Alfonso Signorini, i suoi autori e l’opinionista Sonia Bruganelli, Orietta Berti è sempre stata piuttosto pacata, si sono ritrovati a dover cambiare decisamente musica.

L’effetto immediato di questo repentino cambio di rotta ha portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria, il giovane osservatore di Forum che ultimamente in quanto a trash e volgarità aveva decisamente ecceduto. Ma questo cosiddetto nuovo corso sembra preoccupare e non poco Ilary Blasi. La conduttrice romana, a pochi giorni dall’inizio de L’Isola dei famosi, teme che un certo eccesso di sobrietà possa togliere interesse e vivacità al suo reality.

A togliere le castagne dal fuoco alla Blasi potrebbe essere la presenza, tra le concorrenti donne, dell’ex suor Cristina che già da oggi desta parecchia curiosità per il modo in cui si relazionerà con gli altri naufraghi. Dunque, l’ex moglie di Totti dovrà escogitare qualche nuovo stratagemma per rendere il suo reality più curioso e intrigante.

Nel frattempo il Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione: riuscirà Alfonso Signorini a rendere attraente gli eventi all’interno di una Casa in cui la parola d’ordine da questo momento è sobrietà?