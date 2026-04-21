Coppa Italia, Palladino punta la Lazio: “La partita più importante della stagione”

L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Lazio, che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia. Si riparte dal 2-2 di Roma, appuntamento a domani, a Bergamo.

L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la Lazio, che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia. Si riparte dal 2-2 di Roma, appuntamento a domani, a Bergamo. “Partita più importante della stagione? Certo che si. Per l’Atalanta è la partita più importante della stagione dove noi dobbiamo dare tutto. Non bisogna dare per scontato certe cose: abbiamo fatto una grande scalata e giocarci una semifinale contro una squadra forte per noi è determinante. Siamo pronti a tutto e orgogliosi di quello che abbiamo conquistato”.

Palladino ha poi parlato degli infortunati: “Ho dovuto sostituire Scalvini e Kolasinac per questioni fisiche, CDK invece aveva avuto la febbre. Dovrò valutare domani: sono tutti a disposizione, ma vorrei vedere chi sta meglio e chi meno. Hien sarà l’ultimo assente”.

Su Carnesecchi: “Quando i ragazzi perdono stanno male, e cercano sempre una reazione positiva: dopo le sconfitte bisogna rialzarsi. Carnesecchi è rimasto deluso dopo la Juve, ma è riuscito a risollevarsi subito: questo è quello che voglio vedere dalla squadra”.

Su Scamacca e Krstovic: “Ho avuto delle sensazioni positive, considerando che nei loro occhi vedo quella fame nel conquistare e vincere la finale visto che è ancora un conto in sospeso. Su Gianluca e Krstovic penso che ho due centravanti forti: insieme hanno fatto una ventina di goal e va dato grande merito a loro. Chiaro che ci sia competizione, ma valuterò poi domani”.