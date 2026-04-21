Mancini, il suo Al-Sadd rischia di perdere il titolo già vinto: ecco perché

Colpo di scena in Qatar: il titolo già festeggiato dall’Al-Sadd di Roberto Mancini torna in bilico dopo la decisione del giudice sportivo. Una vittoria a tavolino riapre il campionato e rinvia tutto all’ultima giornata con lo scontro diretto decisivo.

Roberto Mancini e l’Al-Sadd rischiano di perdere il titolo di Campioni del Qatar già vinto nelle scorse settimane. Il tecnico marchigiano, infatti, aveva festeggiato qualche giorno fa dopo la sconfitta dell’Al Sharmal. La vittoria però ora è tutta da discutere per via di una di una decisione del giudice sportivo della lega qatariota.

Il club campione qatariota lo scorso 13 aprile era stato spettatore della gara tra Qatar SC e Al Sharmal. Quest’ultima aveva perso 2-0 e aveva dato così la matematica certezza del titolo alla squadra allenata dall’ex commissario tecnico della Nazionale italiana. L’ex squadra di Xavi aveva quindi festeggiato con una giornata d’anticipo il 19° titolo e nella stessa sera aveva eliminato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi dalla Champions League asiatica.

Il possibile ribaltone

A una settimana circa dalla vittoria effettiva del campionato e il passaggio del turno contro l’Al-Hilal ai calci di rigore, Mancini e il suo Al-Sadd potrebbero subire una terribile beffa. Infatti, la gara tra Qatar SC e Al Sharmal è stata assegnata a tavolino ai rivali della squadra del “Mancio”.

Il motivo dell’assegnazione della vittoria a tavolino è dovuto alla violazione del Qatar SC della regola degli stranieri in campo. Il 3-0 rimette quindi in gioco l’Al Sharmal in gioco a una giornata dalla fine. E ora la squadra del tecnico italiano deve conquistarsi il titolo sul campo. Non sarà facile e soprattutto i ragazzi di Mancini lo faranno con un morale ben diverso da quello di una settimana fa.

Un finale da film

La stagione e la relativa vicenda del titolo qatariota avranno un finale da cinema. L’Al-Sadd conserva 2 punti sull’Al Sharmal, ma nell’ultima giornata la sfida sarà diretta e non più a distanza. Infatti, le due squadre si sfideranno nell’ultima giornata del campionato del Qatar e se la squadra dell’ex CT dovesse perdere, perderebbe il titolo.

Una beffa che farebbe coppia con la brutta sconfitta subita solo qualche giorno fa nei quarti di finale della Champions League asiatica. Il club guidato dal tecnico marchigiano infatti, solo qualche giorno fa, aveva dovuto subire anche la delusione dell’eliminazione dalla massima competizione per club del continente asiatico.

Mancini e i suoi, dopo aver superato l’Al Hilal, infatti hanno ceduto e sono stati eliminati per mano dei giapponesi del Vissel Kobe. I nipponici sono usciti vittoriosi dalla gara secca dei quarti di finale. Un cambio di format voluto dalla AFC per ridurre al minimo gli spostamenti delle squadre per motivi di sicurezza.

Per Mancini e il suo Al-Sadd, dunque, sarà decisiva la gara di lunedì 27, alle ore 18:30, in casa al Jassim Bin Hamad Stadium di Doha.