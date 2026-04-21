Bastoni-Barcellona, ancora nulla di concreto. E Flick non ha dato il suo ok

Il futuro di Alessandro Bastoni accende il mercato: contatti informali con il Barcellona, offerta d’ingaggio sul tavolo ma nessuna trattativa con l’Inter e manca l’ok di Hansi Flick. Tra voci, smentite e bilanci, la pista resta per ora decisamente aperta.

Alessandro Bastoni e il Barcellona, una traccia che nelle ultime settimane ha fatto molto discutere gli addetti ai lavori e i tifosi. Nel prossimo mercato estivo, l’ipotesi che il centrale della Nazionale italiana lasci l’Inter e la Serie A non è da scartare. Tuttavia, nulla è certo.

Il difensore e il suo entourage, secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, sarebbero effettivamente in contatto. I blaugrana avrebbero anche formulato un’offerta, ma la proposta resta sul tavolo della trattativa senza particolari avanzamenti. Anzi, tra Barcellona e Inter non c’è stata ancora alcuna interlocuzione, come confermato ieri da Piero Ausilio, ds dei nerazzurri.

Bastoni, voglia di cambiare?

Molte delle voci su un imminente passaggio di Bastoni dall’Inter al Barcellona nel prossimo calciomercato sarebbero frutto di una presunta voglia di cambiare aria del giocatore. Una voglia che sarebbe emersa dopo gli ultimi mesi difficili fuori dal campo, conseguenza della simulazione contro la Juve, rosso contro la Bosnia e un fastidio alla caviglia irrisolto.

Niente di confermato per la verità, ma una sensazione che dall’esterno comunque sarebbe difficile rilevare. E per questo motivo campata e ipotizzata su alcuni atteggiamenti del calciatore, comunque sempre legatissimo a quella che era e resta la sua maglia del cuore fin da bambino.

L’offerta del Barcellona

Il Barcellona comunque su Bastoni pare esserci, al di là delle smentite. Il club catalano non ha contattato direttamente l’Inter ma avrebbe fatto dei passaggi informali con il giocatore e messo il tavolo un’offerta. In realtà, non si tratta di nulla di esagerato. Anche per via del bilancio, il Barca non può fare troppe follie.

Ecco perché l’offerta d’ingaggio avanzata al difensore italiano è di 7 milioni netti di euro a stagione. Si tratta di cifre che Bastoni, al momento, guadagna anche all’Inter e perciò anche dal punto di vista economico personale la proposta resta non particolarmente attraente. Insomma, non irrinunciabile.

Per quanto riguarda, invece, la proposta all’Inter ancora da parte Barcellona, come detto dallo stesso Ausilio, non c’è nulla. E lo stesso, qualche settimana fa, aveva dichiarato anche il presidente Marotta.

Manca l’ok di Flick

E non potrebbe essere altrimenti. Non tutte le componenti tecniche del Barcellona sarebbero convintissime di Bastoni. Resta infatti in sospeso la questione prettamente tecnica del giocatore inserito nel modulo blaugrana. Manca insomma l’ok di Hansi Flick che, sulle scelte dei giocatori, ha ampia voce in capitolo.

Senza il placet del tecnico tedesco, il club non si muoverà ulteriormente. La vicenda, comunque, resta da seguire attentamente visto che la stagione volge al termine e il Barça ha la Liga praticamente in tasca ma nessun altra competizione a cui puntare essendo uscito anzitempo da Champions League e Coppa del Re in entrambe le occasioni per mano dell’Atletico Madrid.