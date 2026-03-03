Home » Calcio » Bastoni paga ancora Inter-Juve: fischi anche a Como

Bastoni paga ancora Inter-Juve: fischi anche a Como

di

I fischi degli stadi italiani continuano a inseguire Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter paga ancora le polemiche nate dopo l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus. Gli stadi continuano a contestare il nerazzurro anche stasera nella semifinale di Coppa Italia contro il Como.

I tifosi avversari non hanno ancora perdonato Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter continua infatti a essere preso di mira sugli spalti ogni volta che tocca il pallone. È accaduto anche nella semifinale di Coppa Italia contro il Como, quando il centrale nerazzurro è stato sonoramente fischiato dai tifosi lariani praticamente a ogni intervento.

Un clima teso che ormai accompagna Bastoni da diverse settimane e che nasce dall’episodio molto discusso accaduto durante la sfida tra Inter e Juventus dello scorso 14 febbraio. In quell’occasione il difensore interista è stato protagonista dell’azione che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, episodio che ha scatenato numerose polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter
Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter (fonte Inter)

Perché Bastoni viene fischiato

Nell’episodio contestato, Bastoni aveva simulato di aver subito un contatto con Kalulu per indurre l’arbitro a estrarre il cartellino rosso. Una simulazione, secondo l’accusa dei tifosi rivali, che avrebbe di fatto condizionato l’andamento della partita tra Inter e Juventus.

Ma a far discutere non è stato soltanto l’episodio in sé. Subito dopo l’espulsione di Kalulu, Bastoni ha esultato in maniera evidente, finendo per essere ulteriormente criticato.

Pubblico contro Bastoni

Un gesto che ha irritato ulteriormente i tifosi avversari, convinti che il difensore interista abbia provocato l’espulsione e poi festeggiato per la decisione arbitrale.

Da quel momento il nome di Bastoni è diventato il bersaglio degli stadi italiani. Ogni volta che il centrale nerazzurro entra in possesso del pallone, dagli spalti partono fischi e proteste, segno che la polemica non si è ancora placata.

Il precedente di Lecce-Inter

La stessa scena si era già vista nell’ultima trasferta di campionato dell’Inter. Durante la partita contro il Lecce, Bastoni è stato bersagliato dai fischi dei tifosi di casa.

Un atteggiamento che ha sorpreso la panchina nerazzurra, visibilmente stupita per l’accoglienza riservata al difensore. Lo staff e i compagni di squadra dell’Inter hanno infatti difeso Bastoni, ritenendo eccessivi i fischi a causa della simulazione e sostenendo che le polemiche sull’episodio sono state ingigantite.

Il centrale ex Atalanta aveva poi chiesto scusa, ma nonostante ciò, il centrale della Nazionale continua a essere uno dei giocatori più contestati del momento. E finché l’episodio con Kalulu resterà impresso nella memoria dei tifosi rivali, è probabile che Bastoni dovrà convivere ancora a lungo con i fischi degli stadi italiani.

