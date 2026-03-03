Bastoni paga ancora Inter-Juve: fischi anche a Como

I fischi degli stadi italiani continuano a inseguire Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter paga ancora le polemiche nate dopo l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus. Gli stadi continuano a contestare il nerazzurro anche stasera nella semifinale di Coppa Italia contro il Como.

I tifosi avversari non hanno ancora perdonato Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter continua infatti a essere preso di mira sugli spalti ogni volta che tocca il pallone. È accaduto anche nella semifinale di Coppa Italia contro il Como, quando il centrale nerazzurro è stato sonoramente fischiato dai tifosi lariani praticamente a ogni intervento.

Un clima teso che ormai accompagna Bastoni da diverse settimane e che nasce dall’episodio molto discusso accaduto durante la sfida tra Inter e Juventus dello scorso 14 febbraio. In quell’occasione il difensore interista è stato protagonista dell’azione che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, episodio che ha scatenato numerose polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Perché Bastoni viene fischiato

Nell’episodio contestato, Bastoni aveva simulato di aver subito un contatto con Kalulu per indurre l’arbitro a estrarre il cartellino rosso. Una simulazione, secondo l’accusa dei tifosi rivali, che avrebbe di fatto condizionato l’andamento della partita tra Inter e Juventus.

Ma a far discutere non è stato soltanto l’episodio in sé. Subito dopo l’espulsione di Kalulu, Bastoni ha esultato in maniera evidente, finendo per essere ulteriormente criticato.

Pubblico contro Bastoni

Un gesto che ha irritato ulteriormente i tifosi avversari, convinti che il difensore interista abbia provocato l’espulsione e poi festeggiato per la decisione arbitrale.

Da quel momento il nome di Bastoni è diventato il bersaglio degli stadi italiani. Ogni volta che il centrale nerazzurro entra in possesso del pallone, dagli spalti partono fischi e proteste, segno che la polemica non si è ancora placata.

Il precedente di Lecce-Inter

La stessa scena si era già vista nell’ultima trasferta di campionato dell’Inter. Durante la partita contro il Lecce, Bastoni è stato bersagliato dai fischi dei tifosi di casa.

Un atteggiamento che ha sorpreso la panchina nerazzurra, visibilmente stupita per l’accoglienza riservata al difensore. Lo staff e i compagni di squadra dell’Inter hanno infatti difeso Bastoni, ritenendo eccessivi i fischi a causa della simulazione e sostenendo che le polemiche sull’episodio sono state ingigantite.

Il centrale ex Atalanta aveva poi chiesto scusa, ma nonostante ciò, il centrale della Nazionale continua a essere uno dei giocatori più contestati del momento. E finché l’episodio con Kalulu resterà impresso nella memoria dei tifosi rivali, è probabile che Bastoni dovrà convivere ancora a lungo con i fischi degli stadi italiani.